Amici 23, Marisol Castellanos su Alessandra Celentano: "Una signora Maestra, ma teneva a noi e ce lo dimostrava..."

Marisol Castellanos, finalista di Amici 23, si è raccontata a Dimmi di te, il format di Lorella Cuccarini. Ecco cosa ha rivelato sulla Maestra Alessandra Celentano!

Marisol Castellanos, finalista e vincitrice della categoria di ballo di Amici 23, è stata ospite di Dimmi di te, il format di interviste video, disponibili su Youtube, creato e condotto da Lorella Cuccarini. La prof del talent di Amici di Maria De Filippi, infatti, intervista tutti gli allievi che hanno preso parte all'edizione del programma di Canale5, chiedendo loro curiosità e impressioni del percorso appena concluso. Dopo la vincitrice del talent, Sarah Toscano, è arrivato il turno di Marisol Castellanos: la ballerina ha rivelato cosa pensa di Alessandra Celentano e com'è cambiata in questi mesi trascorsi nella casetta.

Amici 23, Marisol Castellanos sulla Maestra Celentano: "Severa, ma sapeva dimostrarci affetto!"

L'ultima edizione di Amici si è conclusa da poco e mentre i cantanti e i ballerini sono impegnati in spettacoli, tour e altri eventi per mostrare il loro talento, Lorella Cuccarini ha anche dato il via al consueto appuntamento con le interviste di Dimmi di te, il suo format su Youtube. La seconda ospite a essere intervistata è Marisol Castellanos, la quale ha rivelato cosa pensa della temutissima Maestra Alessandra Celentano, sua insegnante nella scuola di Amici23:

"All'inizio la temevo, è pur sempre la Maestra Celentano, ma poi mi ci sono affezionata. Quando eravamo in sala, non so come spiegarlo, ma ci faceva vedere quanto tenesse a me e Dustin. Ci ha scelto dall'inizio e ci ha tenuti ed entrambi siamo arrivati alla fine"

Lorella le ha ricordato anche delle tante dimostrazioni che la Maestra le ha dato durante il Serale: nella seconda fase del talent, infatti, Celentano non si è trattenuta dall'elogiare i suoi allievi, spendendo per loro bellissime parole. Su di lei, ancora, Marisol ha aggiunto:

"Sono molto riservata, perciò, sentirla parlare così di me mi imbarazzava tantissimo. Però è bello quando un'insegnante ti dimostra la sua ammirazione e ti fa vedere che è orgoglio di te. Lei ci ha tenuto dall'inizio alla fine e ci ha aiutato, sia con la danza, sia a livello personale, aiutandomi a lasciarmi andare"

Amici 23, Marisol Castellanos: "Ecco come sono cambiata grazie al programma"

Della sua esperienza nel talent, Marisol ha ammesso che non si aspettava di arrivare fino alla finale: già ai casting era convinta di non passare, ma a ogni passo superato, la sua sorpresa aumentava: "Sono arrivata alla fine ed è stato incredibile. Avevo paura di non riuscire a star dietro a tutti gli altri ragazzi, eppure è successo".

Marisol è entrata nella scuola che aveva 17 anni e lei stessa ammette di essere cambiata moltissimo, anche solo fisicamente:

"Ho visto questo cambiamento anche fisico, l'hanno notato anche i miei, mi sembra di essere stata via degli anni, sono cresciuta anche in altezza"

Ma i cambiamenti hanno riguardato anche il suo carattere e il suo amor proprio: nonostante nella prima parte del pomeridiano, Marisol avesse molte pià insicurezze, ora, ha compreso quanto vale e lei stessa lo ammette:

"Sono sulla giusta strada per credere più in me stessa. Anche ballare ed esibirsi davanti a tante persone, ti aiuta a essere più presente con te stessa"

