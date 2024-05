Amici 23, Marisol Castellanos dopo la finale: "Questa esperienza mi ha regalato l’amore"

Gossip TV

La vincitrice della categoria ballo, Marisol Castellanos, torna sui social dopo la finale e fa una dolce dedica a Petit, il suo amato cantante conosciuto nel talent show di Canale 5.

La 23esima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria di Sarah. Secondo posto per la bravissima ballerina Marisol Castellanos che, a poche ore dalla finalissima del talent show di Maria De Filippi, è tornata sui social per ringraziare tutte le persone che hanno condiviso con lei questo fantastico viaggio e che l'hanno sempre supportata.

La dedica di Marisol a Petit dopo la finale di Amici

Marisol Castellanos è stata una delle protagoniste più amate e apprezzate di Amici 23. Determinata, tenace e solare, la ballerina della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha conquistato tutti sia dentro che fuori il talent show di Maria De Filippi con il suo immenso talento. A poche ore dalla finale, che ha visto trionfare la cantante Sarah, l'allieva dell'ultima edizione è tornata sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostengo ricevuto:

Wow. Scontato dire che non ci sono parole per descrivere un’esperienza dal genere, ma non ce ne saranno mai abbastanza per ringraziare tutte le persone che lo hanno reso possibile e l’hanno resa unica..grazie a Maria; grazie a tutti i ragazzi della produzione e della redazione; grazie a tutti gli autori; grazie a tutti i professionisti e gli insegnanti in sala che mi hanno fatto crescere in questi 8 messi stupendi; grazie alla maestra Alessandra Celentano per avermi dato un banco a settembre e avermi guidata in questo percorso; grazie a le costumiste e alla sartoria; grazie a tutti i giornalisti per il premio della critica, onorata grazie ad Alvin Alley per l’opportunità...un grazie speciale alla mia famiglia; un grazie speciale a @emilyangelillo e @scuola_dance4 per avermi fatto innamorare di quest’arte e avermici fatto immergere con tutta me stessa...

La vincitrice della categoria ballo di Amici 23 ha poi continuato ringraziando le ballerine professioniste Giulia Stabile e Isobel Kinnear e la sua squadra del Serale composta da Holden, Dustin e il suo amato Petit:

Grazie alla mia squadra, composta da holden, Dustin e petit ; siamo partiti dalla prima puntata del serale assieme e siamo arrivati alla fine assieme; grazie a tutti i ragazzi della casetta, anche chi è rimasto di meno mi ha regalato qualcosa, vi voglio bene; grazie a Giulia Stabile e Isobel Kinnear; grazie a te amó Petit, grazie a te questa esperienza mi ha regalato l’amore; grazie a Sarah, ti voglio un bene dell’anima, contenta di aver condiviso con te un momento così importante per noi..spacca tutto!

Marisol è la vincitrice della categoria ballo di Amici 23

Sarah ha trionfato, ma Marisol ha vinto la categoria danza di Amici 23. La giovane e talentuosa allieva della maestra Celentano, infatti, nella finalissima della trasmissione ha avuto la meglio contro il suo collega Dustin Taylor e vinto anche una borsa di studio per la The Ailey School. Un bellissimo e importante traguardo, che era per la ballerina il suo grande sogno nel cassetto. Non solo. A Marisol è andato, come a tutti gli altri finalisti, anche il Premio Marlù del valore di 7mila euro in gettoni d'oro.

