Amici 23, Marisol Castellanos pronta a tornare nel talent come ballerina professionista? Parla lei

Gossip TV

La vincitrice della categoria ballo di Amici 23, Marisol Castellanos, nel cast dei ballerini professionisti della prossima edizione?: "Tornare a lavorare qua significherebbe continuare a lavorare e migliorare grazie a loro".

Marisol Castellanos non ha vinto la 23esima edizione di Amici, ma ha conquistato tutti sia dentro che fuori la scuola con il suo grandissimo talento. La ballerina e allieva della maestra Alessandra Celentano è salita sul podio dietro la vincitrice Sarah vincendo la categoria ballo e aggiudicandosi anche il Premio della Critica.

I retroscena di Marisol Castellanos

Marisol Castellanos ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui ha ricordato il suo lungo e intenso percorso nella scuola di Amici 23. Percorso segnato da tante soddisfazioni e riconoscimenti, ma messo a dura prova per via di un problema al ginocchio che l'ha costretta a danzare con un tutore per tutto il Serale. A proposito delle sue condizioni fisiche, la ballerina ha dichiarato:

Purtroppo non va molto bene e dopo Amici cercherò di curarmi. Durante il percorso ho stretto tanto i denti e mi sono affidata alle cure dei medici. Al momento non so quanto tempo ci metterò per recuperare...

Leggi anche Mida a cuore aperto dopo la finale di Amici 23

Marisol ha poi parlato della mancata vittoria rivelando di non avere nessun rimpianto. La ballerina, infatti, è arrivata seconda dietro alla cantante Sarah, ma ha battuto il suo collega Dustin Taylor vincendo la categoria ballo della 23esima edizione di Amici. Non solo. Alla fidanzata di Petit è andato anche il Premio della Critica e il Premio Marlù:

Non mi aspettavo di vincere nella mia categoria anche perché Dustin è uno dei migliori danzatori che io conosca, ha un’impronta internazionale. Ho preso spunto da lui in questo percorso e per la stima che ripongo in lui pensavo che vincesse la categoria di ballo. Quando ho visto la mia carta che si girava ho provato un’emozione incredibile. Anche con Sarah non mi aspettavo di vincere. Da quando era iniziata la puntata, l’ho vista esplodere letteralmente. E’ stata una bomba. Io le avevo detto che sapevo già come sarebbe andata a finire. Si è meritata questa vittoria.

Il ritorno di Marisol nel cast di Amici

Dopo aver raccontato tutte le emozioni vissute durante la finale e parlato della sua storia d'amore con il cantante Petit, la giovane e talentuosa vincitrice della categoria ballo di Amici 23 ha poi vuotato il sacco su un suo possibile ritorno nel talent show di Maria De Filippi come ballerina professionista. Senza troppi giri di parole, Marisol ha ammesso:

Assolutamente sì, mi piacerebbe davvero tanto. In questa scuola si impara davvero tanto ed è stato un onore essere in sala con i professionisti. Per me tornare a lavorare qua significherebbe continuare a lavorare e migliorare grazie a loro.

Scopri le ultime news su Amici.