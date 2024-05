Amici 23, Mida a cuore aperto: "La finale me la sono meritata. Quando sono innamorato..."

Gossip TV

Il cantante finalista della 23esima edizione di Amici, Mida, si racconta e svela alcuni retroscena sulla sua esperienza nella scuola dopo la finalissima.

Mida è stato uno dei protagonisti indiscussi della 23esima edizione di Amici, che ha visto trionfare la sua collega Sarah. Ospite nell'ultimo appuntamento di Rds Next, il giovane cantante di Rossofuoco ha parlato della sua lunga esperienza nel talent show di Maria De Filippi, dell'amore e dei suoi progetti futuri.

Le confessione di Mida dopo la finale di Amici 23

A pochi giorni dalla finalissima di Amici, andata in onda sabato 18 maggio in diretta su Canale 5, Mida ha rilasciato una nuova intervista nel programma radiofonico Rds Next. Intervistato da Martina Nasoni, il giovane finalista dell'ultima edizione del talent show di Maria De Filippi si è raccontato senza filtri e ricordato la sua intensa esperienza nella scuola più famosa e amata d'Italia:

Dell’esperienza ad Amici mi porterò nel cuore tanti compagni, i vocal coach, gli insegnamenti che mi hanno dato e poi quel posto di dà tante lezioni di vita, ti fa crescere molto umanamente. Io ero partito con delle aspettative su me stesso, che poi possono essere state alte o basse, il percorso non è partito al top, ma poi devo dire che queste aspettative sono state anche superate. Mi è arrivato tanto, so che ho un’estate molto piena, ma devo ancora toccare con mano. La determinazione è l’aggettivo che mi viene riconosciuto di più, è uno degli aspetti che più esce di me quando le persone mi devono giudicare e mi riconosco in questo, ci ho sempre messo il cuore e questo alla fine ripaga.

Il cantante finalista di Amici 23 ha poi parlato dell'amore, del rapporto speciale che lo lega alla sua coach Lorella Cuccarini, che durante il suo percorso l'ha sempre sostenuto anche nei momenti di crisi, e raccontato tutte le emozioni vissute nel momento in cui ha preso la maglia della finale:

Il momento più bello ad Amici è stato quando ho preso la maglia della finale. Ho preso in braccio Maria e l'ho fatto nella totale ingenuità. Penso di essermi meritato la finale, per il percorso che ho fatto era quello che sognavo, è stato un fiocchettino [...] A Lorella vorrei dire che non smetterò di essere testardo e la ringrazierò sempre per quello che mi ha dato. Mida innamorato?…sono un po’ sottone da quel punto di vista, un pochino sì, dipende sono anche un po’ st***zo, vivo le emozioni e i sentimenti in maniera forte.

Il sole dentro: il primo EP di Mida

Mida ha infine parlato del suo primo EP, Il sole dentro. All'interno del progetto sei tracce tra cui Rossofuoco, brano certificato con il disco di platino. A tal proposito, il cantante ha svelato un curioso retroscena sul titolo del suo album e di cosa parlano principalmente i suoi pezzi:

Ho fatto questo pezzo che si chiama Casa, sono tornato dalla mia famiglia in Venezuela e qui c’è questo ragazzo che un giorno mangiando il mango mi disse “questo mango ha il sole dentro” e mi spiegò che lui si era fatto questa idea secondo cui le persone che con il proprio modo di essere riescono a cambiarti la vita in positivo hanno il sole dentro e mi disse che anche io ce l’avevo. Questa cosa mi ha smosso qualcosa dentro e gli dissi che il mio primo disco l’avrei chiamato così e l’ho fatto... Io scrivo della vita, raccontano delle sfaccettature delle persone che ho conosciuto, raramente parlo di cose fittizie, mi piace scrivere di cose realmente accadute.

