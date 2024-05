Amici 23, Marisol Castellanos è la vincitrice della categoria ballo (VIDEO)

Gossip TV

Sarah vince Amici 23, secondo posto per la ballerina Marisol Castellanos che però trionfa nella categoria ballo del talent show di Canale 5.

Marisol Castellanos ha concluso il suo percorso nella scuola di Amici 23 classificandosi seconda alle spalle di Sarah, trionfando però nella categoria ballo del talent show di Maria De Filippi. Non solo. La ballerina e allieva della maestra Alessandra Celentano si è aggiudicata sia il Premio della Critica che il Premio Marlù.

Marisol trionfa nella categoria ballo di Amici 23

Marisol Castellanos è la vincitrice della categoria danza di Amici 23. La ballerina della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha avuto la meglio contro il suo collega Dustin Taylor e vinto anche una borsa di studio per la The Ailey School. Un bellissimo e importante premio che era per la giovane il suo grande sogno nel cassetto.

Marisol ha vinto la categoria ballo, ma anche Dustin ha ricevuto delle bellissime notizie. Il bravissimo ballerino ha vinto una borsa di studio per la David Parson per far parte della sua compagnia, poi gli è stato proprosto un provino (saltando alcuni step) per il musical Tarzan. Infine gli è stato offerto un contratto di lavoro di quattro settimane presso la Dance Now di Miami. Entrambi i ballerini hanno poi ricevuto il Premio Marlù del valore di 7mila euro. "Voglio ringraziare Marlù per avermi dato questo premio che userò per studiare e inseguire il mio sogno. Grazie ancora" ha dichiarato Marisol.

Ricordiamo che la ballerina Marisol ha conquistato il podio di Amici nonostante il problema al ginocchio, come confessato a Silvia Toffanin. "Il mio ginocchio non sta tanto bene. Me lo porto avanti da metà dicembre. Ma non mi pento di aver fatto questo sforzo. In passato ho smesso di ballare perché ho avuto problemi di salute, ma poi ho ricominciato" ha ammesso l'allieva della maestra Celentano nel corso dell'ultima puntata di Verissimo.

