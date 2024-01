Amici 23, Maria De Filippi cita il caso Morgan a X Factor con Francesca Michielin: la stoccata della conduttrice

Gossip TV

Ieri, in puntata ad Amici 23, Maria De Filippi ha lanciato una stoccata a Morgan, parlando con Francesca Michielin.

Domenica 21 gennaio è andata in onda su Canale5 una nuova puntata di Amici 23, il talent show condotto da Maria De Filippi. Tra i giudici della gara di canto c'era anche Francesca Michielin, insieme ad Aiello e a Paola Turci, ed è proprio a lei che la conduttrice ha rivolto una frase che era una chiara stoccata a Morgan e al caso X Factor.

Amici 23, Maria De Filippi e quella frecciatina a Morgan durante la puntata

Durante quest'ultima edizione di X Factor, Morgan ha di nuovo fatto parlare di sé provocando gli altri giudici e diventando protagonista di diverse scene che sono state aspramente criticate dal web e non solo. Visto il malcontento generale e giudicando inaccettabile il suo comportamento, la produzione del talent show di Sky ha deciso di licenziare il giudice e interrompere così ogni rapporto lavorativo.

Francesca Michielin, che è stata conduttrice di questa edizione di X Factor, è stata anche lei oggetto delle critiche di Morgan, a causa di un malinteso che riguardava una canzone di Ivan Graziani, cantautore deceduto e che dalle parole di Michielin sembrava fosse ancora in vita. Durante l'ultima puntata di Amici, dopo aver presentato i giudici della puntata, Maria De Filippi non ha saputo trattenere una frecciatina a Morgan e ha così detto, rivolgendosi alla cantante:

"Francesca, so che tu sei abituata a giurie importanti che... sei tranquilla? Rispetto alla giuria a cui sei abituata, è una passeggiata di salute"

Il riferimento a Morgan e anche al sostegno di Luca Jurman, altro detrattore del mondo dei talent e di Amici, non è passato inosservato e anche Francesca Michielin non è andata per il sottile quando ha dichiarato:

"Infatti, io qui sono felicissima e mi sto rilassando. Ora, posso rilassarmi"

