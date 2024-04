Amici 23, Maria De Filippi chiede agli allievi chi arriverà finale: Mida escluso da tutti! [VIDEO]

Gossip TV

Per smorzare la tensione per la prossima puntata, Maria De Filippi ha chiesto agli allievi di Amici 23 chi secondo loro arriverà in finale: Mida è escluso da tutti i compagni!

Durante il daytime di Amici 23 di oggi, 23 aprile, Maria De Filippi, in vista della Finale del Serale che si avvicina sempre di più, ha chiesto agli allievi chi secondo loro arriverà fino all'ultima puntata del talent di Canale5. Nelle risposte dei ragazzi Mida è stato l'unico a non essere mai incluso.

Per smorzare la tensione che l'avvicinarsi della Finale del Serale sta provocando nei ragazzi, la conduttrice Maria De Filippi è intervenuta telefonicamente per parlare con loro e chiedere un parere su chi arriverà in Finale secondo la loro prospettiva. Come unica condizione, Maria ha chiesto loro in includersi a priori e poi di dare una personale scaletta dei possibili finalisti.

A sorprendere è stato che nessuno degli allievi ha incluso Mida nella classifica ideale: i ballerini, ovviamente, si sono nominati a vicenda, creando un podio in pieno stile danza, come ha notato anche la conduttrice, mentre i cantanti hanno cercato di creare dei podi più equilibrati.

Secondo Dustin, ad esempio, nella sua finale ideale c'è la sua squadra e Sofia, per Marisol lo stesso, Sofia anche ha esclamato un "forza dancers" e poi ha aggiunto Petit e Martina. Quest'ultima ha incluso anche Holden, Petit ed è poi parsa indecisa per i ballerini. Anche Sarah ha chiamato in causa Petit, poi Sofia e Marisol e Martina. Quando è arrivato il turno di Mida, solo in quel caso il cantante si è potuto inserire nella classifica, perché rispettava la richiesta di Maria De Filippi.

La sua esclusione nella classifica da parte di tutti gli allievi ha lasciato perplessi sui social, perché Mida ha sempre avuto un rapporto amichevole con la maggior parte degli allievi. Tuttavia, poco prima, il cantante e Petit avevano avuto una forte discussione a proposito della decisione di Mida di autoeliminarsi se fosse capitato al ballottaggio con Gaia. Questa sua affermazione non aveva per nulla convinto Petit e neppure gli utenti sui social che hanno sempre ritenuto che Mida fosse più interessato a perseguire il suo percorso nel talent che non alla sua storia con Gaia.

Secondo altri invece l'assenza di Mida dai podi ipotetici della finale dipenderebbe dalla gelosia per i risultati raggiunti dal cantante con i suoi dischi, che hanno già ottenuto diversi riconoscimenti.

Il vero motivo per cui gli amiciani non hanno messo nella loro finale Holden e sopratutto Mida sta nel fatto che rosicano perché il primo ha fatto 2 dichi d’oro e il secondo 1 disco di Platino che tra l’altro manca poco e raggiunge anche il doppio platino #amici23 #holden #mida — Midaseiunico (@midaseiunico) April 23, 2024

