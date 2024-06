Amici 23, Malìa sbotta sui social dopo le polemiche per l'audio hot inserito nella sua ultima canzone!

Gossip TV

L'ex allievo di Amici 23, Malìa, ha deciso di inserire un audio molto particolare nel suo ultimo pezzo. Pur avendo giustificato la sua scelta, il cantante è stato sommerso dalle critiche e ha deciso di ripondere a tono sui social. Ecco cosa è successo!

Nei giorni precedenti, Malìa, ex allievo di Amici 23, è finito al centro di una polemica a causa del suo ultimo pezzo. Nella nuova canzone del cantante che quest'anno ha partecipato al talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, infatti, è contenuto un audio hot che ha fatto indignare non poco i fan del programma. A distanza di giorni, Malìa ha deciso di intervenire e rispondere a tono alle polemiche che lo hanno coinvolto.

Amici 23, Malìa inserisce un audio hot nel suo ultimo pezzo: è polemica!

Dopo aver preso parte all'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Malìa è stato eliminato a pochi passi dal Serale e ha già pubblicato un nuovo singolo. Il suo nuovo brano, Carnale, come ha svelato il cantante in un video TikTok, contiene una breve traccia audio alquanto particolare. Malìa, infatti, ha rivelato di aver deciso di inserire nella canzone una breve clip audio...mentre è in intimità con la sua ragazza!

Un particolare che non tutti hanno apprezzato, nonostante Malìa abbia raccontato che l'idea era già stata utilizzata nel brano Fuck Me (interlude) dei Notorius B.I.G. e aveva solo pensato di riproporla, per dare un tocco di leggerezza alla canzone:

"È stato un maggio grigio e piovoso, in camera mia ho trovato colore. Mi ha ispirato. Dedico questo pezzo a chi quest’estate vuole sporcarsi, gridare, godere. Sarà un’estate carnale"

La scelta del cantante di Amici 23 è diventata virale e non sono mancati i post ironici e i commenti. Ma a distanza di qualche giorno, Malìa ha deciso di intervenire, perché afferma di aver letto commenti davvero denigratori riguardo al suo brano e all'audio che contiene!

Amici 23, Malìa risponde a tono alle critiche per il suo ultimo brano!

Malìa ha deciso di rispondere a tono alle polemiche scatenatesi per il suo ultimo brano, Carnale, nel quale è presente una traccia audio hot di lui e della sua ragazza in un momento di intimità. Nonostante il cantante abbia spiegato il perché di questa scelta, sul web non sono mancate le polemiche e i commenti anche offensivi per questa sua decisione.

L'ex allievo di Amici 23 ha perciò deciso di intervenire personalmente e ha pubblicato un lungo video nel quale si è sfogato e ha affermato che è rimasto sorpreso che molti dei commenti negativi fossero rivolti alla sua compagna e al fatto che abbia acconsentito a inserire l'audio nel brano. E, soprattutto, ha aggiunto il cantante, molti dei commenti più offensivi erano stati scritti proprio dalle donne:

"Idea leggera, perché volevo rendere il pezzo più reale nella situazione. Ci sta che qualcuno possa trovarlo un po’ schifoso e lo apprezzo. Quello che non mi va bene è dire che lei non ha una dignità per aver fatto questa cosa. Peraltro si tratta di donne che si reputano anche femministe"

Malìa ha, infatti, spiegato che dietro la sua scelta si nascondeva proprio l'idea di comunicare di potersi esprimere, anche nell'intimità, in maniera naturale e libera e che questo messaggio valeva sia per gli uomini che per le donne. Perciò, ha continuato il cantante, non comprendeva tutto questo accanimento nei confronti suoi e della sua ragazza:

"Ora andate ad ascoltare il pezzo e ditemi se c’è qualcosa che va a sfigurare l’immagine della donna. Perché a differenza di molti pezzi in cui si parla di t****, p**** a destra e a manca e sono in top 50, non c’è questa cosa . C’è solo un racconto di vivere un’estate in libertà. Facendo anche del sesso occasionale, perché è sperimentare e giocare a 20 anni. Ma se l’avesse fatto una donna quello che ho fatto io cosa sarebbe successo? Questo è il problema e questo è sbagliato"

