Amici 23, Malìa crolla per le prese in giro degli altri compagni di scuola: il confronto in casetta (VIDEO)

Gossip TV

Malìa in lacrime ad Amici23: "Se mi succede sempre vuol dire che non so farmi rispettare".

Manca poco alla nuova puntata di Amici 23, che andrà in onda domenica 4 febbraio 2024 su Canale 5. Nell'attesa, nella scuola, il cantante Malìa si è reso protagonista di un duro confronto con i suoi compagni in cui non è riuscito a trattenere le lacrime.

Malìa in crisi ad Amici

Momento difficile per Malìa che, nelle ultime ore, ha raccontato di essere stato isolato e preso in giro dal suo ingresso nella scuola di Amici. Motivo per cui la produzione del talent show di Maria De Filippi ha fatto in modo che la classe venisse a conoscenza dello sfogo del cantante. Se durante il confronto l'allievo di Rudy Zerbi non è riuscito a trattenere le lacrime, Sarah Toscano ha deciso di intervenire per difendere il gruppo, ma peggiorando solo la situazione.

A smentirla e raccontare la verità ci ha pensato il ballerino Nicholas Borgogni che, senza troppi giri di parole, ha dato ragione a Malìa:

Non è vero, era una presa per il c**o continua. Inutile nascondersi dietro sta roba del nome dicendo che lo facciamo con tutti, ma non in questo modo. Più volte è stato detto di smetterla. In questi casi c'è solo da stare zitti e chiedere scusa. Abbiamo sbagliato. [...] Non sei tu quello sbagliato, significa che sei circondato da persone sbagliate, non è colpa tua.

Leggi anche Intervista esclusiva a Stella Cardone

Dal suo canto, Malìà ha confessato:

Non riesco a capire perché tutte le volte è così. A scuola era così, nelle compagnie all'inizio che uscivo era così. Sono sempre stato quello preso per il c**o. C'è qualcosa che non va...Non mi va che anche stavolta...Se succede sempre vuol dire che non so farmi rispettare a 20 anni.

Scopri le ultime news su Amici.