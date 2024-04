Amici 23, Lucia torna sui social: "Questo posto mi ha cambiato la vita, Emanuel Lo? Il miglior coach che mi poteva capitare"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni social della ballerina Lucia dopo l'eliminazione da Amici 23.

Lucia Ferrari è stata costretta a lasciare Amici 23 alla fine della terza puntata del Serale. A poche ore dalla sua eliminazione, la ballerina è tornata sui social per fare un piccolo bilancio della sua esperienza e ringraziare in particolar modo il suo coach Emanuel Lo per averla seguita e sostenuta in questi mesi.

Le confessioni di Lucia dopo Amici 23

Lucia Ferrari è stata una delle allieve più apprezzate della 23esima edizione di Amici. La bravissima e talentuosa ballerina della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, eliminata durante la terza puntata del Serale, è tornata sui social dove ha pubblicato un lungo post di ringraziamenti:

Un viaggio piena di giornate emozionanti quanti difficili, persone sconosciute che sono diventati come famiglia, e lotte costanti contro noi stessi per raggiungere il nostro sogno; vivere per l’arte. Questo posto mi ha veramente cambiato la vita, e mi sento incredibilmente fortunata di averla vissuta. Ringrazio tutte le persone che stanno dietro a questa macchina enorme. Che si prendono cura di noi ogni giorno anche quando abbiamo rotto le scatole. Tutti gli autori, produzione, redazione, tecnici, e tanti altri che erano a disposizione ogni giorno per far in modo che noi stavamo bene. Mi sento fortunata di aver incontrato ogni uno di voi. Ringrazio tutti i coreografi e professionisti che in questi mesi sono diventati mentori per me ed esempi per quello che vorrei essere nel futuro. Grazie per tutte le sala prove pieni di discorsi motivazionali, sudore, sorrisi, e risate. Mi avete sostenuto tantissimo e senza il vostro sopporto costante non ce l’avrei fatta mai, vi voglio un mondo di bene.

Lucia ha poi continuato ringraziando il suo professore di ballo ad Amici, i suoi compagni di avventura e la conduttrice Maria De Filippi:

Ringrazio Emanuel Lo per essere stato il miglior prof che mi poteva mai capitare. Ogni sala prove con te, ogni discorso che mi hai fatto, ogni volta in cui i mi sentivo che tu credessi in me, mi ha aiutato a credere in me stessa non solo all’interno di questo percorso. Grazie di tutto. Ringrazio Maria, che anche se ha mille robe da fare prende il tempo per conoscerci uno per uno, darci i suoi preziosi consigli e pareri, e per averci regalato un opportunità come nessun altra. Ringrazio tutti i miei compagni di viaggio, che siete diventati come una famiglia. Ho una grande stima per ognuno di voi e vi voglio troppo bene. Come canta Giorgia in Oronero, “…non sono più com’ero, ma questa sono io”. Sono fiera di essermi mostrata per quella che sono e per aver ritrovato parti di me stessa che avevo persa prima di questa esperienza. Ce l’ho messa tutta e posso dire di non aver rimpianti, e questo è l’importante. Ora è il momento per andare avanti, ora è il momento per volare.

