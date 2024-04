Amici 23, Emanuel Lo scrive a Lucia dopo l'eliminazione dal Serale: "Un talento immenso"

Gossip TV

La dolce dedica di Emanuel Lo per la sua ormai ex allieva ad Amici 23.

Lucia Ferrari è la quinta eliminata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. A commentare l'eliminazione della bravissima ballerina ci ha pensato il coach Emanuel Lo che, subito dopo la puntata, è intervenuto sui social per fare una dolce dedica alla sua ormai ex allieva.

La dedica di Emanuel Lo a Lucia

Lucia Ferrari è stata costretta a lasciare il Serale di Amici 23 dopo aver perso al ballottaggio finale contro la collega Sofia Cagnetti. Un'eliminazione inaspettata che è stata commentata sui social anche dal professore di ballo Emanuel Lo. Il coach, infatti, è tornato sui social per fare una dolce dedica alla sua allieva dedicandole parole di stima e affetto:

Lucia sono davvero felice di averti avuta in questa esperienza e che hai fatto vedere il tuo immenso talento, questa è la tua strada ed è solo l'inizio di tanti inizi di un percorso faticoso e meraviglioso che è la danza. In bocca al lupo, ti voglio bene. Ci vediamo fuori.

L'eliminazione dal Serale è stato un duro colpo per la stessa Lucia che, raggiunta dai microfoni di Witty, ha ricordato la sua esperienza nella scuola di Amici non riuscendo a trattenere le lacrime:

Sofia è la mia preferita, è bravissima...non potrei essere arrabbiata per essere uscita contro di lei. Sono un pò triste, però, sono contenta di quello che ho fatto, ho imparato tanto, mi sono riconosciuta in tanti modi...Qua dentro sono riuscita a portare la mia fragilità nelle esibizioni, stare in casetta mi ha aiutato a confrontarmi con le persone in modo onesto... Mi mancherà tutto [...] Ogni giorno dentro la scuola è un regalo. Sono fiera di aver fatto parte di Amici 23.

Ricordiamo che, con l'uscita di scena della ballerina Lucia, i ragazzi ancora in gara sono: Holden, Petit, Marisol e Dustin per il team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Gaia, Martina e Lil Jolie per il team capitanato da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro; Sofia, Sarah e Mida per la squadra capeggiata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. L'appuntamento è per il prossimo sabato in prima serata su Canale 5.

