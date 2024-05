Amici 23, Lorella Cuccarini su Mida: "Si fida poco delle persone, sembra arrogante e sicuro di sè ma in realtà.."

Gossip TV

La professoressa di Amici, Lorella Cuccarini, difende il suo allievo Mida dalle critiche sui social.

Stasera, sabato 4 maggio 2024, su Canale 5 andrà in onda la settima puntata del Serale di Amici 23. Tra i ragazzi in corsa per la vittoria finale: Holden, Petit, Martina Giovannini, Sarah Toscano e Mida per la categoria canto; Dustin Taylor e Marisol Castellanos per la categoria ballo.

La confessione di Lorella Cuccarini su Mida

Manca davvero poco alla settima puntata del Serale di Amici 23, che andrà in onda stasera su Canale 5. Nell'attesa, Lorella Cuccarini ha deciso di rispondere sui social ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan. A chi le ha chiesto di Mida, che nelle ultime ore si è reso protagonista di uno scontro con Holden, la professoressa del talent show di Maria De Filippi ha confessato:

Christian difficilmente si apre agli altri. Si fida poco delle persone a causa di esperienze pregresse. Evidentemente negative, per questo sembra arrogante e troppo sicuro di sè. In realtà è un ragazzo tenero con tutte le sue insicurezze. Se fosse un frutto sarebbe una noce: il guscio è duro, un pò rugoso, ma se hai voglia di aprirlo quello che c'è dentro è gustoso e ricco di sapore.

Dopo aver parlato dell'atteggiamento spesso ambiguo di Christian, in arte Mida, la Cuccarini ha commentato la strabiliante crescita artistica fatta da Sarah nella scuola di Amici e parlato delle sue bellissime esibizioni al Serale con Emanuel Lo:

Come ho fatto a migliorare Sarah così tanto? Vi assicuro che è tutto frutto del suo lavoro e della sua determinazione! [...] I guanti con Emanuel Lo...le musiche le scegliamo insieme. Delle coreografie si occupa interamente lui.

