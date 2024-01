Amici23, Kia e Nahaze entrano ufficialmente come nuove allieve del talent!

Gossip TV

Durante il daytime di Amici23, Kia e Nahaze hanno sostenuto la prova davanti ai prof del talent e sono state ammesse entrambe nella scuola!

Oggi, durante il daytime di Amici 23, abbiamo assistito all'ingresso di due nuove allieve nella scuola di Canale5: come annunciato ieri, 15 gennaio, alla produzione Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli hanno chiesto la possibilità di aggiungere due banchi per accogliere nel talent condotto da Maria De Filippi due nuove cantanti, Kia e Nahaze.

Amici 23, Kia e Nahaze sono ufficialmente le due nuove cantanti della scuola

Dopo l'addio di Mew e Matthew, si sono liberati due posti nel programma e le rispettive coach hanno chiesto alla produzione di poter valutare due nuove cantanti: Chiara Letizia Faedda, in arte Kia, e Nathalie, alias Nahaze. A fare richiesta sono state Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, ma affinché le due cantanti potessero diventare effettivamente allieve di Amici era necessaria la maggioranza dei sì da parte di tutti i prof di ballo e canto della scuola.

Come mostrato nel daytime di oggi, 16 gennaio, sia Kia sia Nahaze si sono presentate, a turno, davanti ai prof e si sono esibite con i loro inediti. In un secondo momento, i prof hanno votato e le coach Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli hanno letto i voti a favore e quelli contrari: per Kia, c'è stata l'unanimità e Lorella ha abbracciato contenta la nuova allieva dopo averle consegnato la maglia. Ancora più convinti i sì per Nahaze, dato che quando Anna Pettinelli ha letto i risultati delle votazioni, figuravano dei sì davvero entusiasti:

"Qui leggo un sì, un altro sì...Addirittura un 'assolutamente sì' e 'super sì'...Sono già 4 sì, perciò, benvenuta!"

Anche nel caso di Nahaze la consegna della maglia è stata seguita dall'abbraccio caloroso di Pettinelli. Le due nuove allieve sono state anche già accolte dai nuovi compagni in casetta, come mostrato alla fine del daytime.

