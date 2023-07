Amici 23, Lorella Cuccarini fuori dal talent? Arriva la risposta definitiva!

Gossip TV

Per la prossima stagione di Amici, Lorella Cuccarini tornerà nel ruolo di prof? Ecco cosa ha detto la diretta interessata!

Mancano ancora diversi mesi alla ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale5 che ha lanciato ballerini e cantanti divenute delle star del mondo dello spettacolo e campione di ascolti nella primavera delle Reti Mediaset. Amici22 si è concluso con la vittoria del ballerino Mattia Zenzola e, mentre si stanno svolgendo i casting per i concorrenti della prossima stagione, iniziano ad arrivare anche le conferme su chi, del corpo deocenti, farà ritorno nella scuola.

Amici23, Lorella Cuccarini ritornerà per la prossima edizione?

Ancora incerto sembra essere il futuro di Raimondo Todaro, anche se il ballerino ha smentito eventuali ritorni in Rai a Ballando con le Stelle, così come anche Emanuel Lo non ha ancora ricevuto conferme ufficiali. Anche Arisa ha ammesso che vorrebbe concentrarsi sulla sua carriera di cantante, anche se non ha mancato di sottolineare come lavorare con Maria De Filippi sia per lei un privilegio enorme. E Lorella Cuccarini? Sono vere le voci secondo cui la showgirl e ballerina potrebbe non tornare per Amici 23?

A rivelare la verità ci ha pensato la diretta interessata: attraverso i box domande sul suo profilo Instagram, Lorella Cuccarini ha risposto alle domande dei fan ed è sembrata più che certa del suo futuro, soprattutto, per quanto riguarda la sua permanenza nella scuola di Canale5. Tra le varie domande a cui ha risposto, infatti, c'è stata anche la gettonatissima: "Ci sarai l'anno prossimo ad Amici?". La ballerina e prof è tra le più amate del talent, per la sua competenza e l'umanità che ha sempre dimostrato verso gli allievi: in questa edizione ha stretto un legame speciale con Cricca e Angelina Mango, ma non ha mai nascosto la sua ammirazione per Isobel Kinnear, ballerina australiana del team di Alessandra Celentano e che lei ha definito una vera artista, una donna di spettacolo in grado di stare sul palco e dominarlo.

Perciò, i fan sperano con tutto il cuore che anche per la prossima stagione Lorella Cuccarini sarà nella scuola di Amici: a dare una risposta definitiva è stata la showgirl che con un occhiolino scherzoso e un bacio alla telecamera ha così risposto alla domanda dei fan:

"Secondo voi?"

Data la natura giocosa della risposta, è certo che per Amici23 anche Lorella Cuccarini farà ritorno nella scuola e affiancherà gli allievi con la sua professionalità.

Lorella Cuccarini svela il suo futuro: sarà ancora insegnante ad Amici. La sua risposta pic.twitter.com/9s3hPYkREr — disagiotv (@disagio_tv) July 7, 2023

Scopri le ultime news su Amici