Amici 23, Lorella Cuccarini festeggia Mida al Serale con un post sui social: "Sei RossoFuoco davvero"

Con un post sui social, Lorella Cuccarini ha festeggiato la maglia del Serale consegnata Mida nell'ultima puntata di Amici 23!

Nel corso dell'ultima puntata di Amici 23, andata in onda ieri, domenica 25 febbraio su Canale5, ben tre allievi hanno ricevuto la maglia oro e la possibilità di accedere al Serale. Tra loro, anche Mida, allievo di Lorella Cuccarini e uno dei cantanti più talentuosi di questa edizione di Amici di Maria De Filippi.

Amici 23, Lorella Cuccarini pubblica un post e festeggia Mida e la maglia del Serale!

L'assegnazione della maglia oro a Mida è stata preceduta da un'accesa lite tra il cantante e Anna Pettinelli, a causa dell'ennesimo compito che la speaker gli ha assegnato: esibirsi sulle note di Vivo per lei, senza modificare metrica e ritmo del testo e scrivendo delle barre che non contenessero una serie di parole, giudicate troppo banali dalla professoressa. Mida aveva rivelato di voler dedicare il compito a sua nonna, alla quale era molto legato, e già durante le prove ha trovato diverse difficoltà nell'approcciarsi al testo.

In puntata, dopo l'esibizione, Mida ha avuto un piccolo crollo e ha dichiarato alla speaker di essere profondamente stanco dei suoi compiti:

"Questa mia crisi è dovuta al fatto che mi sento perseguitato, ho un peso durante questo percorso, di cui vado fiero, che non mi permette di cantare come vorrei"

Le sue parole hanno provocato la risposta piccata di Anna Pettinelli e l'intervento di Lorella Cuccarini in difesa del suo allievo. Per troncare definitivamente la discussione, Lorella ha consigliato al cantante di non preoccuparsi più dei compiti: "Basta compiti, concentrati sul Serale e prenditi la maglia!". Così, un incredulo Mida ha ricevuto la maglia oro per il Serale e si è esibito sulle note del suo inedito più famoso, RossoFuoco, sotto lo sguardo commosso di Lorella Cuccarini.

La sua insegnante ha anche deciso di festeggiare il traguardo di Mida, pubblicando un post su Instagram a lui dedicato. Nello scatto postato si vede Mida abbracciare Lorella dopo la consegna della maglia e ad accompagnare questo momento, la sua insegnante ha scritto:

"Christian, questa maglia per il serale te la sei strameritata: per la tua crescita all’interno della scuola, per il lavoro fatto nel canto, nella scrittura e nello staging. Quando sali sul palco sei davvero rosso fuoco! Ora testa bassa e accediamo insieme il serale"

