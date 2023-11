Amici 23, Lorella Cuccarini dalla parte di Elena D'Amario contro Alessandra Celentano? Ecco cosa è successo!

Gossip TV

Dopo la lite tra Elena D'Amario e Alessandra Celentano, sembra che anche Lorella Cuccarini si è schierata con la ballerina. Ecco perché!

Nella puntata di Amici 23 di domenica 5 novembre è andata in onda un'accesa discussione tra Elena D'Amario e Alessandra Celentano a causa dell'opinione della maestra sulla prova del passo a due della ballerina professionista con Nicholas Borgogni. Secondo la maestra, infatti, l'allievo di Raimondo Todaro non ha saputo dimostrare nulla, se non di essere bravo nelle prese e che la coreografia non era altro che un insieme di baci e abbracci.

Amici23, Lorella Cuccarini sostiene Elena D'Amario contro Alessandra Celentano

Dal dietro le quinte Elena ha ascoltato il giudizio della prof, ma ha deciso di intervenire, perché riteneva che le parole di Alessandra Celentano non corripondessero al vero. La maestra si è infervorata e ha accusato la ballerina di essere l'avvocato delle cause perse. Finita la puntata, Elena D'Amario è tornata sui social e ha pubblicato un lungo post che è una palese frecciatina alla maestra Celentano:

"Chi sa tanto tace, chi sa parla pochin, chi sa pochino tanto parla, chi nulla sa vuole insegnare, chi sa tutto insegna. Dalla parte del duro lavoro. Degli artisti generosi, di quelli che riescono a riconoscere l'Arte e i successi altrui. Dalla parte di quelli che rispettano il sudore del prossimo. Dei colleghi che gioiscono e riconoscono il sacrificio e i progressi degli allievi. Di tutti gli allievi. Coraggio e Gentilezza sempre."

A commentare il post sono stati diversi ex protagonisti del talent, come Steve La Chance, ma è arrivata anche Lorella Cuccarini, che ha espresso il suo sostegno alla ballerina professionista commentando con l'emoji di un cuore rosso.

