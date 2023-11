Amici 23, volano stracci tra Alessandra Celentano ed Elena D'Amario! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Amici23 di oggi, domenica 5 novembre, tra Alessandra Celentano ed Elena D'Amario è scoppiata una forte lite! Ecco cosa è successo!

La nuova puntata di Amici23, in onda oggi su Canale5, ha visto Alessandra Celentano ed Elena D'Amario protagoniste di un'accesa lite, dopo l'esibizione di Nicholas Borgogni in un passo a due sulle note di If the world was ending.

Amici 23, Alessandra Celentano ed Elena D'Amario litigano in puntata

La maestra di danza si è sempre mostrata molto incerta sul percorso di Nicholas all'interno della scuola, tanto da non risparmiargli compiti e prove anche molto difficili. Il suo atteggiamento ha provocato persino la reazione della madre del ballerino che si è lamentata per le continue pressioni a cui è sottoposto il figlio. Quando Nicholas ha terminato l'esibisione e Maria De Filippi, padrona del talent di Mediaset, ha chiesto il parere di Celentano, la maestra è stata caustica nella risposta:

"Non ho capito cosa dovremmo dedurre da questo...è predisposto alle prese, ma poi a parte baci e abbracci cosa ho visto? Qual è il messaggio rispetto alla settimana scorsa?"

L'allievo è parso stanco di queste critiche, tanto da rispondere ironicamente: "Io come Rudy, son già pieno". Anche Todaro è intervenuto in difesa di Nicholas, sottolineando la chimica nel ballo con Elena D'Amario. Quest'ultima ha chiesto di intervenire:

"Non sarei voluta intervenire, non voglio litigare, ma non è conforme alla realtà quello che sta dicendo. Le spiego perché...non sono l'avvocato delle cause perse. Guardi se lei è in grado di rispettare le regole di un confronto civile, posso rispondere? No, perché innesca la tecnica trattore, passa sopra gli altri e non li fa parlare. Lei ha detto che ha visto baci e abbracci, ma non è stato così. Mi spiace perché nei confronti degli altri ha un atteggiamento denigratorio. Io non mi sento ferita, però quello che dice non è la realtà e lo sa."

Celentano ha sottolineato che i loro lavori sono diversi e che non sono colleghe loro due, lei e la ballerina, tanto che Maria è intervenuta a sostegno della ballerina, ricordando la conoscenza decennale tra le due. Elena ha poi proseguito dichiarando:

"Sono stata anche l'avvocato di Serena Carella e Alessandro Cavallo"

Quest'ultimo, sottolinea poi in chiusura Maria, è stato segnalato ai casting proprio dalla maestra Celentano!

