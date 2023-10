Amici 23, Lorella Cuccarini commenta il coming out della figlia: "Ha creato tanto scalpore che..."

Gossip TV

La prof di Amici 23 Lorella Cuccarini ha commentato a Verissimo lo scalpore creato dal coming out di sua figlia. Ecco cosa ha detto.

Ospite a Verissimo nella puntata di sabato 7 ottobre, Lorella Cuccarini ha commentato il coming out della figlia Chiara. Tornata come prof nella nuova edizione di Amici, il talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, la showgirl ha deciso di rivelare cosa ne pensa del clamore suscitato dalle dichiarazioni della figlia.

Amici 23, Lorella Cuccarini commenta il coming out della figlia

Tornata da poco nella scuola di Amici, Lorella Cuccarini ha voluto esprime il suo parere su quanto l'ingerenza dei media abbia influito sul modo in cui lei e il marito Silvio hanno cresciuto i figli:

"Noi abbiamo cercato di proteggerli tanto, io e Silvio non le abbiamo mai fatte fotografare, le foto insieme sono scelte, fatte in determinate occasioni. Ora, poi, fanno quello che sentono di fare"

Con quest'ultima affermazione, Cuccarini ha anche voluto ricollegarsi alla scelta della figlia Chiara di fare coming out: una decisione che ha suscitato uno scalpore non indifferente, come ha commentato la showgirl:

"Devo dire che mi ha colpito il fatto che ci sia stato tanto clamore. lei ha detto di essere una ragazza libera, dicendo di potersi innamorare sia di una ragazza come di un ragazzo, i miei ragazzi sono cresciuti in un ambiente in cui si sono sentiti liberi di essere quello che vogliono. Poi, da genitore, credo di non dire niente di nuovo, vogliamo solo che siano felici. Sai come funziona, si prende a pretesto qualsiasi cosa, poi sui social si è in cerca di una notizia ogni ora, ma poi dopo mezza giornata ne trovi un'altra e lascia il tempo che trova"

