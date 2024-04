Amici 23, lite al Serale tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano: nota coreografa si schiera dalla parte del coach

Gossip TV

La coreografa Macia Del Prete interviene sui social schierandosi apertamente dalla parte del coach Emanuel Lo dopo la quarta puntata del Serale di Amici 23.

La quarta puntata del Serale di Amici 23 ha visto scontrarsi duramente in studio Emanuel Lo e la maestra Alessandra Celentano sul tema dell'improvvisazione. Lite che ha provocato la reazione della nota coreografa Macia Del Prete, che si è schierata apertamente dalla parte del professore di ballo.

Macia Del Prete si schiera dalla parte di Emanuel Lo

Nel corso della quarta puntata del Serale di Amici, andata in onda sabato 13 aprile 2024 in prima serata su Canale 5, Emanuel Lo e Alessandra Celentano si sono resi protagonisti di un acceso confronto in studio in cui sono volate offese e accuse. Il motivo? Il guanto di sfida sull'improvvisazione lanciato dal coach tra Sofia Cagnetti e Marisol Castellanos.

A prendere le parti di Emanuel Lo è arrivata una nota coreografa. Stiamo parlando di Macia Del Prete, che ha organizzato diversi stage nel talent show di Maria De Filippi, collaborato con Emma Marrone per i suoi tour e ha coreografato anche importanti spettacoli televisivi. Dopo aver assistito allo scontro tra i due professori di Amici, Macia è intervenuta sui social affermando:

Emanuel Lo bravo e grazie. Non esiste una sola audizione al mondo in cui la sezione di improvvisazione non sia cospicua e rilevante per comprendere che danzatore hai di fronte e quali e quanti strumenti veste sul suo corpo. Per improvvisare consapevolmente nel movimento bisogna studiare, praticare e sperimentare per acquisirne gli strumenti. STRUMENTI.

Ricordiamo che nell'ultima puntata del Serale non c'è stata nessuna eliminazione! Il verdetto del ballottaggio finale tra Sarah e Lil Jolie lo scopriremo prossimamente. I ragazzi ancora in gara quindi sono: Holden, Petit, Marisol, Dustin, Gaia (sostituita temporaneamente da Aurora), Lil Jolie, Martina, Mida, Sarah e Sofia.

