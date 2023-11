Amici 23, Linus boccia gli inediti di Holy Francisco e Sarah Toscano: ecco cosa ha dichiarato (VIDEO)

Gossip TV

La classifica della gara inediti di Amici 23 giudicata da Linus.

Nuova gara di inediti nella scuola di Amici 23. Per l’occasione, Maria De Filippi ha convocato un giudice esterno speciale. Stiamo parlando del conduttore radiofonico Linus, che ha commentato i nuovi brani dei giovani cantanti e stilato una sua classifica personale.

I giudizi di Linus

Nel daytime di ieri di Amici 23, Linus è stato chiamato da Maria De Filippi per giudicare gli inediti dei cantanti della scuola. Il noto conduttore radiofonico ha ascoltato i brani e poi stilato una classifica. Primo posto per Mew seguita da Lil Jolie, Holden e Petit. Ultimi posti per Sarah Toscano e Holy Francisco, che non hanno raggiunto la sufficienza.

Se Linus ha rivelato di essere rimasto colpito dall'inedito di Mew, Mercoledi mai, non si può dire lo stesso per Tananai di Holy Francisco. Dopo aver ascoltato e visto l'esibizione dell'allievo di Anna Pettinelli, il conduttore radiofonico ha ammesso:

Il singolo è divertente. Ma secondo me una canzone po’ incompiuta. Più che una canzone sembra essere un jingle se posso essere sincero. È molto molto orecchiabile, forse anche troppo.

Stesso discorso per Tuoché di Sarah.

È una canzone molto basica, molto semplice...direi quasi...sembra un pò il disegno di un bambino. A volte anche dei quadri di pittori famosi hanno questa caratteristica. Quindi non vuol dire che il fatto che sia infantile al tempo stesso non vanga qualcosa.

Ecco la classifica finale della gara inediti stilata da Linus:

Mew (9,5), Lil Jolie (9), Holden (8,5), Petit (8), Ayle (7,5), Mida (7), Matthew (6,5), Stella (6), Sarah (5,5), Holy Francisco (5).

