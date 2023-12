Amici 23, Lil Jolie ultima in classifica: il like a un post polemico sul web non passa inosservato

Gossip TV

Per la prima volta ad Amici 23, Lil Jolie è finita ultima in classifica e sembra che non l'abbia del tutto digerita. Ecco cosa è successo!

Nella puntata di domenica 10 dicembre di Amici 23 in onda su Canale5, la cantante Lil Jolie è arrivata ultima in classifica nella gara cover giudicata da Ermal Meta, Fulminacci e Ron. L'allieva di Rudy Zerbi si è cimentata in una cover rivisitata di Brivido felino, successo di Mina e Celentano che, purtroppo, non le ha portato il trionfo sperato.

Amici 23, Lil Jolie ultima in classifica: il like a un post su Twitter che polemizza sul risultato

La sua performance non è stata giudicata negativamente dai giudici, eppure, non è bastato dal salvarla e mandarla tra i primi posti della classifica. Sul brano, Fulminacci ha dichiarato:

Io sento che hai un grande calore e profondità. Penso che un poco di lavoro in più su dinamica e cambi di registro potresti arrivare ancora più dritta al cuore"

Il suo ultimo posto ha lasciato in lacrime la cantante e ha generato diversi commenti indignati sul web, dove i fan si sono lamentati del risultato della classifica. Inoltre, non èoassato inosservato un like di Lil Jolie a un post polemico su Twitter nel quale un fan della cantante ha commentato:

"E comunque l'ultimo posto di Lil Jolie su brivido felino io la chiamo: omofobia"

Scopri le ultime news su Amici