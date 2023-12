Amici 23, le anticipazioni della puntata di domenica 10 dicembre: l'esito della sfida di Ayle, brutte notizie per Lil Jolie

Gossip TV

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova registrazione di Amici 23.

Ieri, venerdì 8 dicembre 2023, è stata registrata una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. Ospiti in studio i Tenors, Ermal Meta, Fulminacci, Ron e Kledi.

Le anticipazioni di Amici 23

La nuova registrazione di Amici 23 è stata ricca di colpi di scena. Brutte notizie per Kumo. Stando alle anticipazioni riportate dalla pagina Gossip tv, Emanuel Lo ha deciso di sospendere la maglia al suo allievo. Ayle ha vinto la sfida contro Michele e Petit ha eseguito il compito assegnatogli da Anna Pettinelli.

I cantanti Mew, Holden e Matthew hanno cantato i loro nuovi inediti che usciranno lunedì a mezzanotte. Gara di ballo giudicata da Kledi. Primo posto per Dustin, seguito da Lucia Ferrari e Sofia Cagnetti. Gara di canto giudicata da Ermal Meta, Fulminacci e Ron. A trionfare è Holden. Ultimo posto per Lil Jolie, che è stata messa in sfida da Rudy Zerbi.

Spazio poi ai compiti. Gaia De Martino ha affrontato il compito della maestra Alessandra Celentano, convincendola. Nicholas Borgogni ha eseguito il compito affrontato da Dustin la scorsa settimana. Maglia confermata. Gara improvvisazione ballo tra Lucia, Dustin e Giovanni giudicata da Gabriele Rossi. Il premio? I ballerini avranno la possibilità di esibirsi all’evento di Dardust. Holden ha vinto la Prova Oreo.

