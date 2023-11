Amici 23, Lil Jolie nelle mire dei compagni: "Insopportabile, davvero odiosa!" [VIDEO]

Gossip TV

Il daytime di oggi ha mostrato Lil Jolie finire al centro delle mire dei suoi compagni di talent, i quali hanno avuto da ridire sul suo comportamento. Ecco cosa è successo!

Il daytime di Amici 23 di oggi, giovedì 2 novembre, in onda su Canale5, ha mostrato i commenti negativi di alcuni degli allievi nei confronti di Lil Jolie, che è stata così presa di mira dai suoi compagni di talent.

Amici 23, Lil Jolie nelle mire dei compagni di talent, ecco cosa è successo!

Non mancano i litigi e le incomprensioni nella casetta del talent Mediaset condotto da Maria De Filippi, né è una sorpresa che si nascano simpatie e antipatie tra gli allievi, tuttavia, alcuni degli allievi di Amici si sono lasciati andare a diversi commenti negativi su una cantante in particolare: Lil Jolie. In apertura di daytime, infatti, Matthew, Mida, Mew e Holy Francisco erano riuniti in una stanza e discutevano della loro compagna:

"Già guarda che scenata ha fatto Angela quando ha visto che non era prima [nella classifica di canto]...Sapete com'è fatta"

La produzione ha mostrato anche altri momenti in cui gli allievi si lamentavano del comportamento della cantante: in particolare, Matthew ha dichiarato che "Angela sgraverà un giorno", mentre Mew ha ammesso candidamente di non sopportarla:

"No, ho troppe cose che mi infastidiscono, la rispetto come artista e come persona, ma ha delle cose che mi infastidiscono, perciò, poi prendo e vado via. Se smatto, poi, già so come va, perché né lei né io siamo due tipe che stanno zitte"

Anche Matthew ha sottolineato il comportamento infantile, a detta sua di Lil Jolie, soprattutto, in merito ai risultati delle classifiche, dichiarando di essere molto più bravo di lei negli inediti, alcuni dei quali non lo entusiasmano particolarmente. Holy Francisco rincara la dose, affermando:

"Lei dovrebbe ringraziare che la stanno snaturando, cioè, che stanno rendendo più pop i suoi pezzi. I suoi inediti sono contorti"

Un terzo video mostra di nuovo i ragazzi in camera, con Holy che afferma che per lui Lil Jolie mette pressione psiscologica:

"Su certe persone mette pressione psicologica."

Ma Mida non è d'accordo, tanto da affermare che, in fondo "Angela è solo una patata, che c**** di pressione vuoi che faccia".

