Amici 23, Lil Jolie commenta la vittoria di Sarah e poi svela: "Sanremo? È un grande sogno ma..."

Gossip TV

L'ex protagonista della 23esima edizione di Amici, Lil Jolie, vuota il sacco sulla vittoria della cantante Sarah e parla di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo.

Lil Jolie è stata senza ombra di dubbio uno dei talenti più interessanti della 23esima edizione di Amici. Intervistata da Superguidatv, la giovane cantautrice ha ricordato la sua discussa esperienza nel talent show di Maria De Filippi e parlato di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo.

La confessione di Lil Jolie sulla vittoria di Sarah

A distanza di alcune settimane dalla finale di Amici 23, Lil Jolie ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui ha parlato della sua lunga e intensa esperienza nella scuola più famosa e seguita d'Italia. Un percorso ricco di alti e bassi, segnato anche da un cambio squadra inaspettato, che si è concluso durante la quinta puntata del Serale dopo il ballottaggio finale con Sarah, che ha poi trionfato. A proposito della vittoria della sua compagna, Angela ha confessato:

Io tifavo per Sarah, a parte che per me. Sono molto felice della sua vittoria, ci sentiamo, ci scriviamo, anche con gli altri ragazzi del programma. Ovviamente con chi più e chi meno, anche perché non puoi legare con 20 persone però ci sono delle figure con cui veramente posso dire di aver trovato degli amici.

Leggi anche Giuliano Peparini sfida Amici di Maria De Filippi? Parla lui!

Lil Jolie ha poi svelato il reale motivo che l'ha spinta a partecipare alla 23esima edizione di Amici, non nascondendo di aver incontrato parecchie difficoltà soprattutto nel gestire l'ansia durante le esibizioni:

Ho scelto io di fare i provini. Avevo la necessità di essere vista e volevo farmi riconoscere finalmente da qualcuno perché era proprio il periodo dove avevo perso un po’ la mia identità e le speranze, quasi. Mi ero detta che volevo essere riconosciuta per quello che sono e ci sono riuscita a entrare ad Amici. Difficile gestire le proprie fragilità nella vita reale figurati in un contesto dove sei 24 ore su 24 sotto le telecamere. Mi sono fatta forza da sola, mi sono detta non posso bruciarmi questa opportunità per colpa della mia testa. Alla fine poi ci sono riuscita, mi sono auto-convinta di bastarmi, da sola.

Lil Jolie pronta per Sanremo 2025?

La cantautrice Lil Jolie, attualmente in giro per l’Italia per promuovere il suo Ep dal titolo ‘La vita non Uccide‘, ha infine parlato di sogni e progetti futuri. A proposito del Festival di Sanremo, che nel 2025 vedrà il ritorno al timone di Carlo Conti, l'ex allieva del talent show di Maria De Filippi ha ammesso:

Sicuramente Sanremo è un grande sogno, lo vedo lontano anche perché penso che bisogna avere una canzone adatta, quella giusta. Non deve essere la canzona che nasce per Sanremo ma per esigenza. Fin quando non arriva quella canzone non ci andrò. Il mio sogno più grande è vivere di musica per sempre. Forse il mio obiettivo è proprio questo: fidelizzare il mio pubblico e portarmelo per tutta la vita.

Scopri le ultime news su Amici.