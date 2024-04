Amici 23, la rivelazione inaspettata di Mida su Gaia De Martino e la reazione di Petit: "Non ci credo, è impossibile" (VIDEO)

Gossip TV

Mida commenta l'ultima puntata del Serale di Amici 23 e sorprende su Gaia De Martino.

Colpo di scena nella scuola di Amici 23. Dopo l'uscita di scena di Gaia De Martino, il cantante Mida si è lasciato andare a delle affermazioni circa l'ultima puntata del Serale che hanno sorpreso tutti. Tutti, tranne Petit che non ha nascosto il suo disappunto.

Mida sorprende su Gaia

Nel daytime di ieri di Amici 23, Lil Jolie e Gaia De Martino hanno avuto la possibilità di salutare i loro compagni di scuola. Se la cantante ha incontrato Martina e Dustin, la ballerina, che nelle ultime puntate del Serale è stata sostituita da Aurora Ranvestel a causa di un infortunio, ci ha tenuto a ringraziarli personalmente uno ad uno. L'ultimo è stato il suo ex fidanzato Mida, al quale ha dedicato dolci parole piene d'amore:

Mida per te è un discorso diverso, sei stato il mio primo, la mia prima relazione, voglio ringraziare anche te perché comunque mi hai dato belle cose a prescindere di come poi sia andata a finire. Ti auguro di riuscire a superare tutti gli ostacoli che ti porti dentro e soprattutto spero che tutti i tuoi sogni si avverino. Ognuno di voi rappresenta un punto importante e sarà sempre così.

Le parole di Gaia hanno colpito profondamente Mida. Dopo aver rivisto la puntata del Serale e le sue esibizioni, il cantante della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si è lasciato andare a una rivelazione davvero inaspettata circa il ballottaggio finale:

Quando mi sono visto andare al ballottaggio e ho capito che sarei potuto andate contro Gaia, io ho detto non voglio andarci. Se fossi andato al ballottaggio con Gaia mi sarei autoeliminato, lo ho detto anche a Gaia. Per quello io mi sono ca*ato addosso. Poi non è successo.

La rivelazione di Mida, però, non ha per niente convinto Petit che, senza troppi giri di parole, ha rivelato di non credere minimamente alle parole del suo compagno: "Ed io posso dire che non ci credo? Per me non è così, per come sei è proprio impossibile che ti autoeliminassi".

