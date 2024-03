Amici 23, la maestra Celentano punta il dito contro Gaia: "I guanti non devono essere equi, ma servono per vincere"

Gossip TV

Alessandra Celentano lancia un guanto di sfida a Gaia in vista della prima puntata del Serale di Amici.

Continua l'assegnazione dei guanti di sfida per il Serale di Amici 23. In vista della prima puntata, che andrà in onda domani sabato 23 marzo 2024 su Canale 5, la maestra Alessandra Celentano ha deciso di puntare il dito contro la ballerina Gaia De Martino.

Alessandra Celentano mette alla prova Gaia

Nel daytime di oggi di Amici 23, Gaia De Martino ha ricevuto la famosa busta rossa da parte di Alessandra Celentano. La maestra ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida che vedrà scontrarsi l'allieva di Emanuel Lo e Marisol Castellanos.

Gaia, questo è un guanto particolare, lo so, ma a me piace spaziare e cercare di non perdere il punto per la mia squadra per continuare a portare avanti i miei allievi in cui credo molto! Si tratta di pole dance. Non so se l'hai mai studiata ma, indipendentemente da questo, io la propongo ormai da anni perché mi piace molto e soprattutto perché credo che Marisol ti possa decisamente battere sotto tutti i punti di vista [...] Ho deciso che potrai semplificare ciò che proprio non riuscirai a portare a termine, in modo da non metterti in difficoltà. Vi ricordo che i guanti non devono essere equi, al contrario, servono per vincere la partita.

Un guanto di sfida che ha spiazzato Gaia che, si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha rivelato di non voler accettare la prova assegnata dalla maestra Celentano:

Tutto mi aspettavo tranne pole dance, Marisol l'ha anche studiato! Non credo sia equo semplicemente perché lei sa di cosa si parla, io no. Non saprei neanche da dove iniziare, non so quanto senso abbia questo guanto. Poteva metterla in risalto con tantissime altre cose. Non ha senso neanche modificarla.

