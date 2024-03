Amici 23, la dedica di Giordana Angi a Martina Giovannini: "Sei anima, ironia e purezza"

Gossip TV

Le dolci parole sui social della cantautrice Giordana Angi alla giovane allieva di Amici 23.

Sono finalmente usciti su tutte le piattaforme digitali i nuovi inediti dei cantanti della 23esima edizione di Amici. Tra questi anche "Da quando non ho smesso di amarti", brano cantanto da Martina Giovannini e scritto da Giordana Angi e Antonio Iammarino.

Giordana Angi elogia Martina

Martina Giovannini è una delle allieve ammesse al Serale di Amici 23. A elogiarla ci ha pensato la cantautrice Giordana Angi che, in occasione dell'uscita del suo nuovo inedito "Da quando non ho smesso di amarti", ha voluto dedicare un dolcissimo post alla giovane cantante del team di Anna Pettinelli.

"E’ stato un piacere lavorare con te, Martina. Sei anima, voce, testa, ironia e purezza. Spero questa canzone ti porti tanta fortuna ma tanta fortuna. Ora è tua. Vola" ha scritto l'autrice del brano sui social elogiando il grande talento di Martina. Una dolce dedica che racchiude tutta la stima verso l'allieva e la speranza che questo per lei sia solo il preludio di una lunga e luminosa carriera.

Ricordiamo che, oltre a Martina, i ragazzi che sono stati ammessi al Serale sono: Holden, Petit, Mida, Marisol, Dustin, Gaia, Nicholas, Lucia, Sofia. Chi, tra gli allievi ancora in gara, riuscirà a prendere la maglia? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata di Amici, che andrà in onda domenica 10 marzo alle 14.10 su Canale 5.

