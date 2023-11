Amici 23, l'amaro sfogo di Matthew e Holy Francisco: "Sta andando tutto a rotoli" (VIDEO)

Gossip TV

I due cantanti di Amici 23 destabilizzati dalla classifica delle radio.

Le radio sono state chiamate ad esprimere la propria preferenza e stilare una classifica sulle proposte musicali degli inediti realizzati dai cantanti di Amici 23. Primo posto per Holden con "Dimmi che non è un addio" e ultimo posto per il cantante e allievo di Anna Pettinelli, Holy Francisco, con la sua Tananai.

La delusione di Matthew e Holy Francisco

Nel daytime di Amici di giovedì 2 Novembre, Maria De Filippi ha rivelato ai cantanti della scuola la classifica degli inediti stilata dai rappresentanti delle radio. Una classifica che ha premiato Holden e messo tra gli ultimi, a grande sorpresa, Matthew. Una vera e propria mazzata per il giovane allievo di Rudy Zerbi che non ha nascosto la sua delusione:

No veramente, sta andando tutto a rotoli. Sento proprio che sto crollando. Ho fallito miseramente. Dovevo spaccare tutto. É stato uno schiaffo in faccia brutale…pensavo di essere almeno tra i primi cinque…ottavo, bravi tutti…che fallimento! Potevo dare di più. Io vengo qua sperando di arrivare in semifinale… la roba delle radio é importante. Ho sempre voluto fare lo spaccone, il duro ma ho perso.

A rincarare la dose ci ha pensato Holy Francisco che ha così commentato il suo ultimo posto in classifica:

Non me l'aspettavo sinceramente [...] Non me ne sta andando una giusta. Io non mi sento di aver fatto meno degli altri. Perché ti senti meno? Secondo me tu ci arrivi al Serale, tu ti stai abbattendo per nulla.

