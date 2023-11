Amici 23, le anticipazioni della puntata di domenica 5 novembre: lite tra Alessandra Celentano ed Elena D'Amario!

Gossip TV

Ecco tutte le anticipazioni della prossima puntata di Amici 23, in onda domenica 5 novembre.

Oggi, 2 novembre, si è registrata la nuova puntata di Amici 23. Vediamo insieme tutte le anticipazioni della puntata che andrà in onda domenica 5 novembre su Canale5.

Amici 23, tutte le anticipazioni della puntata di domenica 5 novembre: lite in studio tra Alessandra Celentano ed Elena D'Amario!

Come riporta SuperGuidaTv, in studio sono stati ospiti Alex Wyse, Diana Del Bufalo ed Enrico Nigiotti. Giudice della gara di canto è stato Gabry Ponte, mentre la gara di ballo è stata giudicata da Anbeta. La gara di canto ha visto come risultato la seguente classifica:

Lil Jolie

Mew

Holden

Petit

Matthew

Mida

Stella

Sarah

Samuspina

Secondo le Anticipazioni, Stella avrà un momento di sconforto e scoppierà a piangere dopo aver provato a cantare due volte il suo inedito. La gara di ballo vede al primo posto Marisol e la seguente classifica:

Marisol

Dustin

Kumo

Gaia

Sofia

Elia

Giovanni

Nicholas

Chiara

Simone

L'esibizione di Nicholas ha provocato un'accesa discussione tra Alessandra Celentano ed Elena D'Amario. Perché la ballerina professionista ha deciso di intervenire in difesa del ballerino. Nella puntata del 5 novembre entrerà nella scuola Ayle, il nuovo allievo voluto da Anna Pettinelli, ma anche con il benestare di Zerbi e Cuccarini. Ci sarà anche la gara di improvvisazione, che prevede l'esibizione di tre ballerini che attraverso il ballo dovranno raccontare la loro stori: Nicholas, Marisol e Sofia. A vincere sarà quest'ultima! Durante questa puntata vedremo la sfida di Holy Francesco!

Assisteremo anche ai vari compiti assegnati dai professori:

Holden ha cantato Iris, con il piano e senza autotune. Pettinelli gli dà un 9

Nicholas svolge il compito di hip hop assegnato da Emanuel Lo, ma non lo supera

Sofia esegue e supera il compito della Celentano

il compito della Celentano Mew svolge e supera il compito di Anna Pettinelli sull'estensione vocale.

Amici 23 andrà in onda con la nuova puntata domenica 5 novembre su Canale5 alle ore 14.45.

