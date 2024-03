Amici 23, Kumo torna sui social dopo l'eliminazione: "È stato un viaggio indimenticabile, lui ha creduto nella mia arte"

Gossip TV

Kumo fa un bilancio sui social del suo lungo percorso nella scuola di Amici 23.

Kumo, all'anagrafe Tiziano Coiro, è stato il secondo eliminato del Serale di Amici 23. A poche ore dalla sua eliminazione, il ballerino e ormai ex allievo di Emanuel Lo è tornato sui social per fare un bilancio del suo percorso nel talent show di Maria De Filippi e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi.

Kumo ricorda la sua esperienza ad Amici

La prima puntata del Serale di Amici 23 ha visto l'eliminazione definitiva di Kumo. Il bravissimo ballerino della squadra capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini è stato costretto a lasciare il talent show di Maria De Filippi dopo essersi scontrato al ballottaggio finale con Lil Jolie. Un'uscita di scena, che è stata commentata sui social proprio dal diretto interessato:

Ciao, eccomi…beh che dire. Siamo arrivati al traguardo. Un viaggio indimenticabile che mi ha cambiato, mi ha fatto cadere, rialzare, piangere, sorridere. Oggi parlo con più consapevolezza. Con più forza nel credere in ciò che ho dentro. Sono più sicuro. Grazie vita perché mi hai regalato un sogno, anzi l’inizio di un sogno. Perché questi sei mesi sono passati in un attimo. Quando fai ciò che ami il tempo vola. Ora tocca volare fuori e riuscire a raggiungere gli altri sogni che sono nel cassetto. Questo non è un posto o un canale. È una famiglia grandissima. Una famiglia allargata. Grazie Amici, produzione e redazione per esservi presa cura di me.. grazie a chi sta dietro a tutto questo perché non è facile ma lo fanno benissimo e con il sorriso. Grazie ai maestri e ai professionisti che si sono presi cura di me giorno dopo giorno. Mi avete fatto crescere tantissimo, artisticamente ma sopratutto umanamente. Grazie per avermi sopportato perché non sono semplice ma voi siete stati capaci di prendermi.

E ancora:

Grazie ai professionisti, grazie Maria, per ciò che fai e che hai fatto per noi ragazzi. Grazie per spingere noi ragazzi a credere nei propri sogni così intensamente. Grazie alle mie persone dentro la casetta. Grazie per la vostra arte. Un ringraziamento speciale va a te Emanuel Lo, che hai creduto in me dal primo giorno. Hai creduto nella mia arte e nella persona che sono. Come mi hai sempre detto tu vita danza vanno di pari passo. Un grazie non basta, il mio sogno si realizzerà come hai scritto nel regalo di Natale. Grazie Manu. Sono felice di ciò che è stato, di ciò che è e sopratutto di ciò che sarà. Sono stra curioso di vedere cosa ha in serbo la vita per me. Per ora è stato stupendo. Grazie a voi per ogni parola e abbraccio, per il supporto che mi avete dato dal primo giorno. Non l’ho mai dato per scontato e voi siete stati incredibili con me. Ho sempre dato importanza al cuore mentre ballo, e sono felice che vi sia arrivato il mio. Voi mi avete fatto arrivare i vostri. Kumino vi manda un abbraccio. GRAZIE.

