Amici 23, Kumo non andrà al Serale? Le anticipazioni scatenano panico e polemiche tra i fan del talent

Gossip TV

Dopo le ultime anticipazioni di Amici 23, sul web sono esplose le polemiche riguardo alla presenza di Kumo al Serale. Per quale motivo? Scopriamolo insieme!

Le anticipazioni della prossima puntata di Amici 23 hanno scosso molto i fan del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Da ciò che è emerso nella registrazione di ieri, 29 febbraio, nella puntata che andrà in onda domenica, 3 marzo, Nicholas Borgogni cambierà squadra, passando nel team di Emanuel Lo e otterrà la maglia del Serale.

Amici 23, Kumo escluso dal Serale a causa di Nicholas? Le ultime anticipazioni scatenano panico e polemiche tra i fan

Il discorso del Serale ha animato le ultime puntate domenicali di Amici e quelle del pomeridiano: i professori, infatti, nonostante manchino solo poche puntate prima che inizi la seconda fase del programma, non hanno ancora assegnato tutte le maglie. In particolare, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno diverse situazioni in sospeso e solo l'intervento congiunto di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha smosso la situazione, anche se in maniera del tutto inaspettata.

Dopo che Todaro aveva dichiarato che per lui Sofia meritava di ricevere la maglia del Serale prima e più di Nicholas, quest'utlimo è entrato in crisi e ha chiesto un confronto prima ai professionisti e poi al suo maestro. La discussione ha portato a un ultimatum dell'alunno: se Todaro non è convinto che lui possa arrivare al Serale, allora, Nicholas lascerà la scuola. Tuttavia, le anticipazioni di Amici per la puntata di domenica 3 marzo hanno svelato un colpo di scena: il ballerino, infatti, ha deciso di cambiare squadra, passando nel team di Emanuel Lo e, soprattutto, ha ricevuto la maglia per il Serale. Insieme a lui, anche Sofia ha ottenuto la maglia, portando a tre il numero dei ballerini che accederanno al Serale sotto la guida del maestro di hip hop.

Questa notizia ha provocato il panico sul web e ha scatenato un'accesa polemica: l'oggetto di tutto questo subbuglio è Kumo. Infatti, il ballerino di Emanuel Lo potrebbe rischiare di non ottenere la maglia del Serale, visto che il suo insegnante ha accolto Nicholas nella squadra e - dopo averlo duramente criticato - ha deciso anche di assegnargli la maglia! Una circostanza che sta provocando la rabbia, sul web, di tutti coloro che ritengono che Kumo abbia molto più talento e preparazione di Nicholas e che meriti il Serale molto di più. Su X, infatti, si possono leggere i tweet più disparati, come quello sotto, che riporta:

"Devi distruggere tutto, Kumo. Fai il panico, ne avresti tutte le ragioni"

Sarà davvero così? Kumo verrà sacrificato, dopo il lungo percorso nella scuola? Il ballerino ha riscontrato diversi problemi nelle ultime esibizioni, tanto che lo stesso Emanuel Lo gli aveva rivelato di avere dubbi su di lui. Se davvero stessero così le cose, allora, potrebbe essere molto dura per lui riuscire a proseguire il suo percorso nella scuola.

dopo le anticipazioni di ieri rivedere questo fa malissimo



devi distruggere tutto Kumo, fai il panico, ne avresti tutte le ragioni#Amici23 pic.twitter.com/lQJCm9d7cE — eri🧸 (@ericaa9_) March 1, 2024

Scopri le ultime news su Amici