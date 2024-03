Amici 23, Kumo, Giovanni e Ayle conquistano la maglia per il Serale! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Amici 23 di oggi, domenica 10 marzo, Kumo, Giovanni e Ayle hanno conquistato la maglia per il Serale!

Dopo aver sostenuto le gare nelle rispettive categorie - giudicate da Diodato, Nancy Berti e Kledi Kadiu, gli allievi hanno poi sostenuto una prova di improvvisazione, suggerita da una lettera della produzione, per poi esibirsi ancora una volta in un'altra gara, nella quale hanno portato nello studio alcuni dei loro cavalli di battaglia. Tutto per convincere i loro professori di essere meritevoli della maglia del Serale.

Dopo Lil Jolie e Sarah, anche Giovanni ha ottenuto la maglia: Raimondo Todaro, il suo maestro ha, infatti, deciso di consegnargliela dicendogli:

"Ti ho voluto come rappresentate della mia categoria, ho sempre visto un grande talento, con molte cose da Penso che tu abbia molti margini di miglioramento. Noi non partecipiamo solo, andiamo a dare fastidio a tutti"

Ancora è stata la volta di Kumo, che nelle ultime settimane ha ceduto alla tensione e in un confronto con Emanuel Lo ha ammesso di avere molta paura di non arrivare al Serale. Eppure, proprio dal suo prof è arrivata la più bella delle notizie:

"Mi avevi detto che nei momenti di difficoltà avrei letto la lettera che ti ho scritto a Natale, dove parlavo del tuo carattere. Ho bisogno che tu ci creda, sei l'unico della mia categoria, e quindi sarò breve, vieni a prenderti la maglia"

Infine, la situazione più spinosa, quella di Ayle e Nahaze: gli allievi di Anna Pettinelli hanno visto la loro insegnante assegnare la maglia a Lil Jolie e non hanno potuto non avere rimostranza per ciò che era successo. In puntata, la speaker ha dimostrato di essere molto indecisa, ma alla fine ha ammesso:

"Maria lo sa, sto decidendo adesso, perché mi avete messo in difficoltà. Tu sei capace di rompere l'anima stonando, ed è vero, mentre lei è più perfetta e ti prende con il suo movimento. Tu Ayle sei andato via, sei tornato, sei un'anima tormentata e ti ho capito e sei migliorato moltissimo, di questo te ne do merito. Tu Nahaze hai sopportato l'ultimo posto in classifica per queste settimane col sorriso. Siete due combattenti, ma io devo decidere, anche per la mia squadra. Ayle, la maglia è tua!"

Nahaze ha perciò dovuto dire addio al programma e, dopo un in bocca al lupo ai suoi compagni, ha ricevuto i complimenti della conduttrice:

"Il tuo singolo sta andando molto bene, come tutto ciò hce farai anche fuori da qui, in bocca al lupo"

