Amici 23, Kumo escluso dal Serale? Un gesto di Emanuel Lo preoccupa [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di Amici 23 di oggi pomeriggio, un gesto di Emanuel Lo ha portato Kumo a pensare di essere stato già escluso dalla corsa al Serale.

Il Serale è sempre più imminente e se nella scorsa edizione di Amici a fine gennaio era già stato annunciato il primo ballerino che avrebbe potuto accedervi, ad Amici 23 si è ancora in alto mare: al momento soltanto Emanuel Lo ha convocato i suoi allievi per un confronto e per vederli ballare e poter così decidere chi di loro potesse accedere. A distanza di una settimana da questo incontro, il professore ha di nuovo chiesto ai ballerini di raggiungerlo in sala prove...ma senza Kumo! Che il ballerino sia stato già escluso dalla seconda fase del programma di Maria De Filippi?

Amici 23, Kumo escluso dal Serale? Emanuel Lo non lo convoca in studio e...

Durante il daytime di oggi su Canale5, i ballerini di Emanuel Lo hanno ricevuto una comunicazione e hanno raggiunto il loro professore nella sala prove. Tutti tranne Kumo. A ricevere la telefonata che comunicava questa decisione è stata Sofia: la ballerina ha esclamato sorpresa un "E Kumo no?". Anche il ballerino è rimasto stranito quando Sofia ha chiesto solo a Lucia e Simone di andare in sala prove:

"A me no, raga? Manco io, quale prima scrematura, ha già deciso"

Mentre gli altri allievi erano in sala prove con Emanuel Lo e si sono esibiti su alcuni dei loro pezzi, affinché il professore potesse giudicarli, in casetta Kumo si è sfogato con Martina e Gaia:

"Su di me ha già un'idea, in pratica. Che cosa devo pensare se quando ho ballato davanti a lui non mi ricordavo un pezzo, se in puntata sono sicuro che a Emanuel Lo non sono piaciuto, perché pure il giudice ha detto che ho il freno a mano...Perché a me no?"

Questa per il ballerino sarebbe l'ennesima batosta: Kumo, infatti, sta attraversando un periodo molto difficile, tanto che anche dopo aver fallito un compito di Alessandra Celentano, si è lasciato andare a un pianto e alla confessione di non essere in grado di non giudicarsi con troppa durezza.

Scopri le ultime news su Amici