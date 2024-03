Amici 23, in onda stasera su Canale 5 la prima puntata del Serale

Gossip TV

Le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata del Serale di Amici 23.

Al via stasera, sabato 23 marzo 2024, su Canale 5 la 23esima edizione del Serale di Amici! Super ospiti in studio della prima puntata la Signora Coriandoli, Enzino Iacchetti e Giobbe Covatta, l'attrice Giusy Buscemi che presenterà la nuova serie tv che la vede protagonista.

La prima puntata del Serale in onda stasera su Canale 5

L'attesa è finalmente finita! Stasera, sabato 23 marzo 2024, andrà in onda su Canale 5 la prima puntata del Serale di Amici 23. 15 i ragazzi in gara divisi in tre squadre. La prima capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e composta da Holden, Petit, Marisol e Dustin. La seconda guidata da Raimondo Todaro e Anna Pettinelli e formata da Gaia, Giovanni, Ayle, Martina e Lil Jolie. La terza e ultima capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e composta da Sofia, Lucia, Nicholas, Kumo, Sarah e Mida.

Stando alle anticipazioni, nel corso della serata avverranno ben due eliminazioni. Le sfide verranno vinte dal team Zerbi-Celentano e ad avere la peggio saranno Ayle, Lil Jolie e Kumo. A giudicare le esibizioni dei ragazzi in gara la giuria formata da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré.

Leggi anche È finita tra Gaia e Mida

Non mancheranno i guanti di sfida e i scontri in studio tra i professori. Chi saranno i ragazzi costretti a lasciare definitivamente la scuola più seguita e amata d'Italia? Per saperne di più non ci resta che attendere la prima puntata del Serale, che andrà in onda stasera, sabato 23 marzo, in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.