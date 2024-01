Amici 23, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Random e Achille Lauro tra gli ospiti in studio

Gossip TV

Nuovo appuntamento con i ragazzi di Amici 23!

Oggi, domenica 28 gennaio 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. Ospiti d'eccezione in studio i cantanti Random e Achille Lauro.

La nuova puntata di Amici oggi su Canale 5

Manca pochissimo alla nuova puntata di Amici 23, che andrà in onda oggi su Canale 5. Assente in studio la ballerina Gaia De Martino. Stando alle anticipazioni, il cantante Holden riceverà il disco d'oro. A giudicare la gara di canto saranno Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Alex Britti. A valutare, invece, le esibizioni dei ballerini ci penserà Nancy Berti.

Spazio poi ai compiti di Nicholas Borgogni e Dustin, Petit e Mida. I due cantanti della scuola verranno messi alla prova dalla coach Anna Pettinelli. Non mancheranno, come ogni settimana, gli scontri in studio tra i professori della scuola. Martina vincerà la Prova Oreo. Gara improvvisazione tra Simone Galluzzo, Giovanni Tesse e Dustin.

I ragazzi ancora in corsa per il Serale di Amici 23 sono: Dustin, Marisol, Giovanni, Nicholas, Gaia, Lucia, Simone, Sofia, Kumo, Martina, Ayle, Nahaze, Sarah, Kia, Mida, Lil Jolie, Malìa, Petit e Holden. L'appuntamento è per oggi, domenica 28 gennaio 2024 alle 14.10 su Canale 5.

