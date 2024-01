Amici 23, il web insorge contro Holden dopo il pulizia-gate: "Raccomandato e protetto!"

Gossip TV

Gli ultimi daytime di Amici23 hanno visto protagonista Holden e i ragazzi, coinvolti nuovamente in un secondo pulizia-gate. Ma per il web il cantante ha ricevuto un trattamento di favore. Ecco cosa è successo!

Gli ultimi appuntamenti pomeridiani di Amici23 hanno mostrato un nuovo pulizia-gate: gli allievi della scuola di Maria De Filippi, infatti, sono stati di nuovo convocati da Rudy Zerbi, perché la produzione ha notato un video in cui Mida, che era in compagnia di Nicholas, Sofia e Simone, intenti a pulire la cucina, senza peli sulla lingua affermava che non si sarebbero presi provvedimenti perché tra i responsabili del disastro in casetta era coinvolto Holden.

Amici 23, "Holden è raccomandato, è protetto!" il web insorge contro il cantante

Zerbi aveva in un primo momento convocato gli allievi per chiedere spiegazioni a Mida e, già in quell'occasione, sui social in molti avevano notato che Holden, accusato esplicitamente di essere tra i responsabili della mancanza di pulizie negli spazi comuni, aveva lasciato lo studio senza subire conseguenze. Infatti, il professore si era concentrato unicamente sulle parole di Mida che mettevano in dubbio la sua autorità e Holden, stanco di essere attaccato da queste accuse, aveva chiesto di lasciare lo studio. Sul web, in molti avevano notato che in quell'occasione l'allievo, in effetti, non aveva ricevuto alcun provvedimento...esattamente come aveva previsto Mida.

Nel daytime del talent show, andato in onda ieri, 24 gennaio, su Canale5, tutti i professori si erano riuniti e avevano espresso la loro delusione nei confronti degli allievi, definendoli irresponsabili e imbarazzanti. Per tutti loro, a eccezione di pochi allievi, una punizione che Anna Pettinelli aveva definito "da bimbetti viziati": per un'intera settimana non avrebbero avuto accesso a internet o alla possibilità di usare i telefonini.

Di fronte a questa punizione collettiva, che non colpiva in particolare Holden, diversi fan sui social hanno iniziato a ricordare alcuni episodi già accaduti in passato che dimostravano quando il cantante a volte fosse scampato a diverse punizioni. Basti pensare a quando, in collegamento telefonico con Zerbi, Holden abbandonò lo studio perché non voleva cantare insieme a Petit e Lil Jolie la loro versione di All I Want for Christmas is you: molti fan, infatti, notarono che se fosse stato un qualsiasi altro allievi ci sarebbero state conseguenze molto più gravi. Così, sotto i video del daytime di ieri pomeriggio, pubblicati sulla pagina ufficiale di Amici, sono fioccati i commenti che dichiaravano a gran voce che Holden è un protetto e un raccomandato.

Si può leggere, infatti:

"Comunque è chiaro a tutti che Mida con 'Holden è tra i più forti', intendeva dire 'Holden è tra i più raccomandati, quindi, intoccabile. A tutti tranne che a Rudy che, come al solito, rigira le cose a suo favore. Con questo provvedimento non hanno fatto altro che confermare quello che ha detto Mida"

Ancora, altri hanno definito Holden un "superprotetto", tanto che nessuno si azzarderà a dire più nulla contro di lui.

