Amici 23, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: due grandi ritorni nella scuola

Tancredi e Giordana Angi tra gli ospiti della nuova puntata di Amici.

L'attesa è finalmente finita! Oggi, domenica 7 gennaio 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. Tra i super ospiti in studio i cantanti Tancredi e Giordana Angi, che torneranno nella scuola per presentare i loro nuovi singoli.

La nuova puntata di Amici 23 oggi su Canale 5

È tutto pronto per la nuova puntata di Amici, che andrà in onda oggi su Canale 5. A stilare le classifiche di canto e di ballo i professori Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Raimondo Todaro e la maestra Alessandra Celentano. A giudicare la gara di canto ci sarà il produttore e musicista Carlo Di Francesco. Maria De Filippi inviterà in studio Adriano Pennino e Federica Gentile, che svelerà il vincitore del contest di Radio Zeta.

Super ospiti in studio Tancredi, che canterà il singolo Perle presentato già alla finale di Sanremo Giovani 2023, e Giordana Angi, che presenterà il suo nuovo singolo Ritorno sempre a te. A giudicare la gara di ballo ritornerà Garrison Rochelle. La gara di improvvisazione, invece, sarà affrontata Giovanni, Simone e Marisol. Spazio poi alle sfide di Petit e Martina. Assenti in puntata i ballerini Sofia, Nicholas e Gaia.

Non mancheranno in studio le discussioni tra i professori della scuola. Ricordiamo che i ragazzi ancora in gara sono: Lil Jolie, Holden, Petit, Malia, Sarah, Mida, Mew, Ayle, Martina, Matthew, Dustin, Marisol, Gaia, Nicholas, Giovanni, Kumo, Lucia, Sofia e Simone. L'appuntamento è per oggi alle 14.10 su Canale 5.

