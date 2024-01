Amici 23, le anticipazioni della puntata di domenica 7 gennaio: ospiti e sfide

Gossip TV

Ecco cosa succederà nella prossima puntata di Amici 23, in onda domenica 7 gennaio su Canale5.

Oggi, 5 gennaio, si è appena conclusa la registrazione della nuova puntata di Amici 23, in onda domenica 7 gennaio 2024 su Canale5.

Amici 23, le anticipazioni di domenica 7 gennaio: ospiti e sfide

Come riporta il sito di Superguidatv come ospiti musicali ci saranno Giordanda Angi e Tancredi e come giudice per la gara di ballo ritorna Garrison Rochelle. I ragazzi hanno preparato 4 canzoni così come i ballerini hanno preparato ben 4 coreografie. A giudicare erano gli stessi prof. Nel momento in cui andavano davanti ai professori d’appartenenza sceglievano la canzone/coreografia adatta in quel momento e dopo l’esibizione gli altri professori potevano scegliere cosa far ballare/cantare ancora. Ecco la classifica della gara di canto:

primo posto: Mew ha cantato Video games di Lana del Rey

Holden ha cantato Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro

Lil Jolie

Petit

Martina ha cantato

Mida

Matthew ha cantato Me ne frego di Achille Lauro. Voto 5 e discussione aperta. Rudy Zerbi ha avuto da ridire sulla sua esibizione anche se era tra le più decenti di quelle che poteva scegliere. Alle altre nelle prove generali gli ha messo 0. Matthew si è messo a piangere ed è andato in bagno, dopo l’ha raggiunto anche Mew.

Ayle

Malia

Sarah

Per la gara di ballo, invece, la classifica vede i ballerini posizionarsi così:

Marisol

Lucia

Kumo

Giovanni

Dustin

Simone

La gara di improvvisazione – che vedremo lunedì nel day time molto probabilmente – è stata affrontata da: Giovanni, Simone e Marisol. A vincere è stato: Simone. Sia Petit che Martina hanno vinto le relative sfide. Nessuno allievo è stato eliminato. La puntata di Amici 23 ha preso il via con la sfida di Petit contro Nova. A giudicarla vi era: Carlo Di Francesco. Dopo la vittoria di Petit, grazie all’esibizione con il singolo Guagliò, è stato mostrato un filmato su lui che fa palestra. Tutti hanno riso perché è risultato essere alquanto goffo e pasticcione. La sfida di Martina era contro Kia. L’allieva ha cantato Addicted to you e ha stracciato la rivale.

In puntata non sono mancate le discussioni tra i professori:

assenti in puntata causa febbre: Gaia, Sofia e Nicholas

discussione tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per Mida perché per la prima le barre inserite sulla canzone di Tedua erano senza senso. Maria vede Mida giù di morale, gli fa cantare Rosso fuoco e gli consegna il disco d’oro .

. discussione per Matthew: tra le canzoni che doveva cantare vi erano: I migliori anni della nostra vita a cui Zerbi dà 0. Lui canta Me ne frego Achille Lauro e prende 5.

discussione anche su Sarah che è arrivata ultima. Rudy non è d’accordo perché ha cantato L’isola che non ce benissimo. Anna Pettinelli ha detto che Sarah è mediocre come sempre e che ha esagerato e poteva fare la canzone più semplice.

discussione infine anche su Giovanni che balla un pezzo che in sale prova non aveva provato con Raimondo. Il prof dice che se ci fosse stato lui avrebbe fatto sicuramente meglio e a questo punto Umberto si offende ed entrano i professionisti per discutere delle sue parole. Per fortuna tutto si risolve per il meglio con un bel abbraccio tra Umberto e Raimondo.

