Amici 23, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Annalisa tra gli ospiti in studio

Gossip TV

Nuovo appuntamento oggi con i ragazzi di Amici.

L'attesa è finita! Oggi, domenica 8 ottobre 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici. Superospite in studio la cantautrice multiplatino e regina del pop Annalisa, che giudicherà i cantanti della scuola e presenterà il suo nuovo singolo Ragazza Sola.

La nuova puntata di Amici 23

La nuova puntata di Amici 23 andrà in onda oggi su Canale 5 e inizierà con la gara di ballo che verrà giudicata dalla ballerina del Teatro della Scala di Milano Virna Toppi. Tornerà in studio il professionista Sebastian Melo Taveira che giudicherà la gara di improvvisazione. A contendersi la vittoria saranno Marisol, Nicholas e Sofia.

Spazio poi alla gara di canto. A giudicare le esibizioni dei cantanti in gara sarà Annalisa. Per quanto riguarda invece la gara inediti, Maria De Filippi ospiterà Takagi e Ketra. Oggi andrà in onda anche la sfida lanciata da Anna Pettinelli tra la temutissima Alice e Sarah. Giudice della sfida? Il maestro Beppe Vessicchio.

Leggi anche La prima coppia di Amici 23

Ricordiamo che i ragazzi di Amici 23 sono: Matthew, Dustin, Mida, Marisol Castellanos, Nicholas Borgogni, Elia Fiore, Mew, Simone Galluzzo, Stella Cardone, Holy Francisco, Chiara Porchianello, Petit, Spacehippiez, Sofia Cagnetti, Gaia De Martino, Lil Jolie, Kumo, Sarah Toscano ed Ezio Liberatore. L'appuntamento è per oggi, domenica 8 ottobre, alle 14.10 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.