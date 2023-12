Amici 23, in onda oggi su Canale 5: Ermal Meta e Fulminacci tra gli ospiti della nuova puntata

Gossip TV

Ecco cosa succederà nel nuovo appuntamento di Amici 23.

L'attesa è finita. Oggi, domenica 10 dicembre 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici. Tra gli ospiti d'eccezione in studio il giovane cantautore Fulminacci, che presenterà il singolo "Baciami baciami", e i The Tenors, la band internazionale multiplatino composta da Alberto Urso, Victor Micallef, Clifton Murray e Mark Masri che canteranno "Joy the World".

La nuova puntata di Amici 23

La nuova puntata di Amici 23 andrà in onda oggi su Canale 5 e sarà ricca di ospiti e sorprese. A giudicare la gara di canto il cantautore polistrumentista Ermal Meta, il musicista Ron e il cantautore indie-pop Fulminacci. A stilare la classifica di ballo, invece, il ballerino e coreografo Kledi Kadiu.

Spazio poi alla sfida del cantante Ayle. A valutarla Sara Andreani. Stando alle anticipazioni, i cantanti Mew, Holden e Matthew canteranno i loro nuovi inediti, che usciranno lunedì a mezzanotte. La gara di improvvisazione di ballo sarà giudicata dal ballerino e attore Gabriele Rossi. Brutte notizie per Kumo e Lil Jolie. I loro rispettivi coach, infatti, prenderanno delle decisioni inaspettate.

Ricordiamo che, dopo l'eliminazione di Holy Francisco, i ragazzi ancora in gara ad Amici sono: Lil Jolie, Petit, Holden, Sarah, Mida, Mew, Ayle, Martina, Matthew, Marisol, Dustin, Giovanni, Nicholas, Gaia, Simone, Sofia, Lucia e Kumo. L'appuntamento è per oggi, domenica 10 dicembre, alle 14.10 su Canale 5.

