Amici 23, il severo regolamento di Alessandra Celentano: "Potrà essere modificato solo da me" (VIDEO)

Alessandra Celentano stila un nuovo regolamento ad Amici spiazzando gli allievi.

Domenica 2 ottobre 2023 su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della 23esima edizione di Amici. Nell'attesa, la maestra Alessandra Celentano ha convocato tutti i ragazzi della scuola in studio per rendere note quelle che sono le sue regole.

Alessandra Celentano e il nuovo regolamento di Amici 23

Nel daytime di ieri di Amici 23 la maestra Alessandra Celentano ha convocato in studio tutti gli allievi per una comunicazione importante. La professoressa del talent show di Maria De Filippi ha svelato di aver stilato un nuovo regolamento per cantanti e ballerini da rispettare durante tutto l’anno scolastico:

Vi ho fatto convocare perché ho stilato un regolamento a cui dovrete attenervi ed è assolutamente importante. Il presente regolamento potrà essere aggiornato o modificato solamente da me medesima. Vi dovete attenere alle regole. Non si ammettono disattenzione, atteggiamento superficiale o menefreghista, sbadigli durante le lezioni...

Mantenere ordine e pulizia in tutti gli spazi della scuola. Questo è un problema che noi abbiamo tutti gli anni. Quindi mi raccomando. Rivolgersi alla sottoscritta e al mio staff dando del ‘lei’. Questo perché mi è spesso capitato di incontrare nei corridoi un cantante che mi dice ‘ciao’. Assolutamente no. Riposo: E’ importante dormire almeno 7 ore a notte! Per i cantanti è un consiglio, per i ballerini è un ordine.

La maestra Celentano ha poi congedato i cantanti ed è rimasta solo con i ballerini:

Vado avanti con i ballerini visto che è la mia materia...sarò molto più rigida e più attenta. Mantenere il peso forma, il trucco dovrà essere leggero e naturale..non mi arrivate con rossetti e glitter a meno che non faccia parte di un'esigenza artistica. Purtroppo capita spesso che possono esserci degli odori spiacevoli in sala. Bisogna sempre lavarsi tra una lezione e l'altra ed essere sempre sistemati. È vietato indossare gioielli e piercing. A lezione diventa pericoloso indossarli. Nel tempio della danza è vietato appoggiarsi alla sbarra. Ora vi consegnerò questi libretti che vi ho fatto preparare e dove io metterò a mio piacimento delle note positive o negative.

