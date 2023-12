Amici 23, il nuovo singolo di Ginevra Lamborghini è stato scritto da Mida!

Gossip TV

Mida, uno degli allievi della classe di Amici 23, è l'autore del testo dell'ultimo singolo di Ginevra Lamborghini!

Uno degli allievi di Amici 23 è anche l'autore del testo di Ginevra Lamborghini! Stiamo parlando di Mida, allievo di Lorella Cuccarini e di recente è finito nella bufera a causa della sua scarsa partecipazione alle pulizie in casetta.

Amici 23, Mida è l'autore del brano dell'ultimo singolo di Ginevra Lamborghini

Nella puntata del talent di Canale5 di domenica scorsa, Mida, Holden e Ayle sono stati chiamati a rispondere del loro scarso impegno nelle pulizie in casetta. I loro nomi sono stati fatti dagli altri compagni del programma di Maria De Filippi e la produzione ha verificato, grazie ai filmati, la veridicità del loro mancato coinvolgimento nel tenere in ordine la casetta. La conduttrice ha anche perso le staffe con loro, dopo che tutti e tre hanno provato a giustificarsi per evitare il provvedimento disciplinare.

Ma, alla fine, per volere di ognuno dei rispettivi professori, la punizione è arrivata e nel caso di Mida, Lorella Cuccarini ha scelto per lui l'obbligo di pulire qualsiasi spazio della casa per due ore al giorno e per una settimana. La coach ha così motivato la sua decisione:

"Bisogna saper stare al mondo e saper stare con gli altri. Fare attenzione, non solo alle tue cose. Cosa preferisci fare, i bagni, gli spazi comuni o i letti? Io ti dico che devi pulire tutto. Ti controllo ogni giorno, se mi salti le due ore di turno, ti tolgo la maglia"

Il cantante non è però un volto sconosciuto nel panorama musicale: come riportato da Novella2000 infatti ha preso parte a Sanremo Giovani, anche se non ha superato le selezioni per arrivare sul palco dell'Ariston e figura tra gli autori del brano Isola Grattacielo di Ginevra Lamborghini, insieme a Dalila Bizzini, Gianmarco Grande e Tommaso Santoni.

Scopri le ultime news su Amici