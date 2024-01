Amici 23, i fan notano i biglietti di addio di Mew e Matthew in casetta e cercano di decifrarli

Gossip TV

L'assenza di Mew e Matthew ad Amici 23 si fa notare, tanto che i fan stanno cercando di decrifrare i biglietti di addio dei due cantanti. Ecco cosa ci sarebbe scritto.

I fan di Amici23 non sembrano volersi rassegnare all'addio di Mew e Matthew al talent: dopo la lapidaria spiegazione di Maria De Filippi nell'ultimo appuntamento domenicale del talent di Canale5, continuano a fioccare le teorie sui motivi che avrebbero spinto i due cantanti a lasciare la scuola.

Amici 23, i fan notano i biglietti di Mew e Matthew e cercano di decifrarli

Durante l'ultimo daytime di Amici, i fan hanno visto alcuni bigliettini attaccati al frigorifero all'interno della casetta: lì, erano attaccati tutti i biglietti di addio dei vari allievi che sono stati eliminati e tra i vari foglietti c'erano anche i biglietti di addio di Mew e Matthew.

Su X, come spesso accade, gli hashtag #amici23 e #mewmew sono diventati virali, perché tutti i fan hanno ricondiviso a manetta il frame in cui si vedono i biglietti di addio dei due ragazzi e hanno provato a decifrarli per capire qualche dettaglio in più sulle ragioni dell'abbandono di Mew e Matthew.

La produzione, infatti, aveva comunicato la decisione dei due cantanti con un brevissimo comunicato, nel quale si limitava a dichiarare:

"Mew e Matthew hanno lasciato la scuola per motivi personali"

Secondo le teorie più accreditate, supportate anche dai like di Mew ad alcuni post relativi al suo addio alla scuola, sarebbe stata la cantante a chiedere di lasciare la scuola e Matthew l'avrebbe seguita: dietro la loro scelta ci sarebbe un malessere generale di cui Mew stava soffrendo, a causa delle pressioni che viveva nel talent e che l'avrebbero portata a decidere di lasciarlo. Al momento, la produzione non ha più divulgato alcun comunicato, probabilmente, per rispettare la privacy dei due ragazzi.

il biglietto a destra è di holy, quello a sinistra di mew, quello al centro di matthew? CIOÈ IN CASETTA HANNO ANCHE IL MURO DEL PIANTO? pic.twitter.com/djj4ppXhbh — ia 🕸️🩸🎸 mewmew; milan 2!! (@ORIIVN) January 15, 2024

Scopri le utlime news su Amici