Amici 23, Holy Francisco stronca il legame con Sarah: "Ci siamo baciati...ma non stiamo insieme"

Durante il daytime di Amici 23, Holy Francisco e Sarah hanno un duro faccia a faccia per definire il loro rapporto. Ecco cosa è successo!

Il daytime di Amici 23 di oggi, venerdì 13 ottobre, è stato ricco di avvenimenti: il primo provvedimento disciplinare adottato dalla produzione per le condizioni disastrose in casetta è ricaduto su Ezio e tra Holy Francisco e Sarah Toscano la situazione si è raffreddata, tanto che i due hanno avuto un confronto.

Amici 23, Holy Francisco e Sarah a confronto: "Non stiamo insieme"

Dopo Mew e Matthew, anche tra Holy Francisco e Sarah c'è stato un avvicinamento importante e i due si sono scambiati il primo di diversi baci in casetta. Tuttavia, nel daytime di oggi, i due cantanti hanno avuto un confronto nel quale Holy ha voluto chiarire la situazione tra loro. Sarah si è resa conto che tra loro il rapporto si è raffreddato e la cantante ha chiesto spiegazioni, esortando il compagno di casetta a parlare con franchezza. Holy ha affermato che stava cercando un modo di dirglielo:

"Sto cercando di dirtelo nel modo più...Penso che da quanto siamo qua dentro siamo stati molto vicini, ma non significa che stiamo insieme. So che non sei una bambina, ma in questo momento non posso viverla come vorrei, perché ho altre cose al momento, non solo qui, ma anche fuori. Forse mi serve più che altro un'amica"

Sarah si è dimostrata molto serena dopo questo confronto, affermando che l'importante era che avessero chiarito come stavano le cose tra loro. Sui social, non sono mancate le ipotesi che Holy abbia deciso di troncare tutto con Sarah per poter ricominciare con Marika, sua ex fidanzata, con cui la situazione forse non è ancora del tutto conclusa, sebbene lei stessa abbia rivelato diversamente ad AmiciiNews:

"Ci eravamo presi una pausa, poi circa una settimana fa ci siamo lasciati"

