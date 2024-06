Amici 23, Holden non sarà ospite di Lorella Cuccarini a Dimmi di te: per quale motivo?

Gossip TV

Lorella Cuccarini con il suo format Dimmi di te sta intervistando i vari protagonisti di Amici 23, ma sembra che Holden non sarà tra i prossimi ospiti del programma. Per quale motivo?

Se sentite la mancanza di Amici di Maria De Filippi e degli allievi della ventitreesima edizione del talent di Canale5, allora, non potete perdervi le interviste di Lorella Cuccarini con il suo format Dimmi di te, in onda su Youtube. Ogni settimana, la prof della scuola di Amici 23, infatti, intervista gli ex allievi dell'ultima stagione del programma, chiedendo loro curiosità e retroscena sul loro percorso nel talent. Tuttavia, stando a ciò che ha rivelato di recente la showgirl, sembra che tra gli intervistati mancherà Holden...

Amici 23, Holden non sarà intervistato da Lorella Cuccarini a Dimmi di te: per quale motivo?

Da qualche anno, dopo la fine di Amici di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini sceglie di raccontare ai fan del programma alcuni interessanti retroscena intervistando i suoi ex allievi nel format Dimmi di te.

Ospiti del programma della showgirl sono già stati Dustin, Marisol, Petit e Nicholas, il più recente a essere stato intervistato e che ha rivelato come sono i rapporti con l'ex prof Raimondo Todaro. Tuttavia, rispondendo alle curiosità dei fan sui social, la prof del talent ha rivelato un interessante dettaglio: Holden non sarà ospite a Dimmi di te. Ma per quale motivo il cantante della squadra di Rudy Zerbi non rilascerà alcuna intervista?

Nonostante sui social siano immediatamente scattate le ipotesi di una querelle con l'insegnante, in realtà, la ragione è più semplice di quanto si possa pensare. Holden è stato impegnato nel suo primo tour instore e sembra che non fosse disponibile nei giorni delle registrazioni del programma.

A rivelarlo è stata la stessa prof, rispondendo ai commenti sui social: a chi le ha chiesto di Holden, infatti, Lorella Cuccarini ha commentato con un semplice "purtroppo, nei due giorni di registrazione non era disponibile".

Amici 23, Lorella Cuccarini riconfermata tra i prof per il prossimo anno

Nel frattempo, Lorella Cuccarini ha già riconfermato la sua presenza per la prossima edizione di Amici 24. La showgirl l'ha annunciato, rispondendo a un box di domande dei fan su Instagram, scatenando la gioia dei fan.

Il suo ritorno, tuttavia, non sembrava così in dubbio, considerando che nelle ultime due edizioni, dalla squadra di Lorella non sono solo uscite la vincitrice della categoria canto (Angelina Mango) e la vincitrice di Amici 23 Sarah Toscano, ma anche due talenti che stanno dimostrando di avere la stoffa per essere le pop star della musica italiana.

Per il momento, il ritorno di Lorella Cuccarini è l'unico confermato, mentre per Anna Pettinelli, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo ci sono voci che rumoreggiano di un addio da parte di uno dei prof. Le ultime voci svelano che ad abbandonare il talent potrebbe essere Emanuel Lo e che il suo posto verrà presto dalla ballerina professionista Elena D'Amario

