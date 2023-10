Amici 23, Holden nel mirino di Anna Pettinelli: "Vorrei davvero sentire come canti, nudo e crudo"

Gossip TV

Anna Pettinelli mette alla prova Holden ad Amici 23.

Manca davvero poco alla nuova puntata di Amici 23, che andrà in onda domenica 22 ottobre su Canale 5. Nell'attesa, la professoressa Anna Pettinelli ha puntato il dito contro il figlio d'arte Holden assegnandogli un compito che non sembra per nulla facile.

Anna Pettinelli lancia una sfida a Holden

Dopo Sarah Toscano e Mida, la coach Anna Pettinelli ha deciso di mettere alla prova Holden nel canto “nudo e crudo”. Nel daytime di ieri di Amici 23, il cantante e allievo di Rudy Zerbi ha infatti ricevuto il suo primo compito da parte della speaker radiofonica in cui è chiamato ad eseguire un brano al netto dell’ausilio dell’autotune:

Ciao Holden, ti seguo con attenzione da tempo e mi piace come stai lavorando. Mi sembri rimasto un po’ nell’ombra…sempre un po’ schivo, senza esuberare ed è per questo che ho pensato di accendere un riflettore su di te. Vorrei davvero sentire come canti, nudo e crudo [...] Potrai scegliere la canzone che preferisci, accompagnarti al piano o farti accompagnare da un musicista. Hai assoluta libertà, ma non potrai usare autotune ma solo riverbero. Mi aspetto una bella interpretazione, intima e calda. Buon lavoro.

Dopo aver scoperto l'assegnazione della Pettinelli, Holden si è confrontato con Zerbi:

Ti ammiro e ti apprezzo molto, perchè hai un approccio spontaneo..è bello che tu dica che devi ancora prendere le misure quando c’è qualcuno che si sente addirittura già chissà dove.. prenditi qualche ora per pensare a quale canzone.. ti dirò la verità, la cosa che apprezzo di più di te, in assoluto, è proprio il tuo timbro, la tua voce.. per me questo compito è una vera opportunità di far sentire a tutti come sei. Io assolutamente accetterei il compito, e mostriamo a tutti che sei bello come sei.

