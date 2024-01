Amici 23, Holden innamorato di Sarah? Il cantante risponde ai rumors!

Gossip TV

I rumors su una possibile relazione tra Holden e Sarah di Amici 23 sono cresciuti nell'ultimo periodo, tanto che il cantante di Rudy Zerbi ha deciso di dire come stanno le cose!

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi non è insolito che nascano degli amori e anche nell'edizione di Amici23 sono nate alcune coppie nel talent di Canale5: da Mew e Matthew, a Marisol e Petit, fino a Gaia e Mida, diversi sono gli allievi che si sono innamorati. Ma tra loro potrebbero esserci anche Holden e Sarah?

Amici 23, Holden e Sarah sono una coppia? Risponde il cantante allievo di Rudy Zerbi

Da settimane, infatti, spopola un rumor sulla rete, alimentato anche dai fan del programma di Canale5 e che vede protagonisti Holden e Sarah, due degli allievi del talent Mediaset. I fan, infatti, hanno notato alcuni abbracci e sguardi ambigui tra i due cantanti e anche di come le telecamere inquadrino spesso Holden mentre Sarah si esibisce.

Inoltre, era diventato virale un video in cui, mentre Sarah cantava, sembrava avvicinarsi al banco di Holden, con quest'ultimo che sgranava gli occhi sorpreso. Non sono poi mancati i like di Sarah ai video edits in cui appare con Holden e si ipotizza che tra loro ci sia altro.

Mettendo insieme tutti questi piccoli indizi i fan hanno iniziato a fantasticare e sperare di poter tifare per un'altra coppia nella trasmissione. Ma, a infrangere il sogno è arrivato lo stesso Holden. I ragazzi sono tornati tutti a casa per le festività natalizie e sono ritornati nel talent show solo dopo Santo Stefano e, in occasione di una chiacchierata con i suoi fan, Holden ha rivelato, in maniera secca e lapidaria, come stanno le cose con Sarah.

Il giovane allievo di Rudy Zerbi, con cui ha avuto un diverbio poco prima della pausa natalizia, ha infatti smentito categoricamente le voci che avevano iniziato a circolare in queste settimane:

"A' rega', comunque, possiamo sfatare di Sarah!"

Scopri le ultime news su Amici