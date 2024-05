Amici 23, Holden e Sarah svelano la verità sul loro rapporto a Verissimo: le ultime indiscrezioni

Gossip TV

Ospiti della nuova puntata di Verissimo, che andrà in onda domenica 26 maggio 2024 su Canale 5, Holden e Sarah smentiscono il flirt e svelano la verità sul loro rapporto speciale nato ad Amici 23.

Domenica 26 maggio su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata della stagione di Verissimo. Un appuntamento davvero speciale, interamente dedicato ai finalisti della ventitreesima edizione di Amici: i cantanti Holden, Sarah Toscano, Petit, Mida e i ballerini Marisol Castellanos e Dustin Taylor.

Holden smentisce il flirt con Sarah

L'ultima puntata speciale di Verissimo sarà interamente dedicata ai finalisti di Amici 23. Per la gioia di tutti i fan del talent show di Maria De Filippi, Silvia Toffanin ospiterà in studio Petit, Sarah, Mida, Marisol, Dustin e Holden. Proprio quest'ultimo, come riportato da Superguidatv, parlerà dei suoi progetti futuri e coglierà l'occasione per smentire i gossip su una presunta storia con l'ex allieva di Lorella Cuccarini:

Holden ha parlato dei suoi progetti futuri. Dell’EP e del tour estivo. Il cantante ha spiegato anche cosa è accaduto durante la sua permanenza nella scuola e smentito ogni possibile gossip che lo vedeva coinvolto con Sarah. Niente ship. I fan rimarranno delusi. Nonostante ciò possiamo sottolineare che tra i due c’è comunque una grande amicizia [...] Sarah ha parlato del fratello, della sua famiglia, del percorso, della sua stanza blu, dell’amicizia con Holden e di Lorella Cuccarini.

Eppure secondo i fan di Amici, presenti nello studio di Verissimo, la complicità tra Holden e Sarah sarebbe evidente. A proposito dell’intervista rilasciata dall'ex allievo di Rudy Zerbi, sui social hanno rivelato che il cantante di Randagi avrebbe titubato nel rispondere alla domanda della Toffanin circa il suo rapporto con la vincitrice del talent show e la dedica fatta nell'EP Joseph: "Silvia ha chiesto a Holden della dedica e lui non sapeva cosa rispondere all’inizio, poi ha detto che è una persona a cui vuole molto bene".

Ma le sorprese non sono finite per i fan di Holden e Sarah che, ascoltando l'EP Joseph, hanno scoperto che al brano Ossidania ha collaborato anche la vincitrice di Amici 23. La sua voce è stata riconosciuta dai beniamini della presunta coppia, che non hanno nascosto il loro entusiamo sui social. Questo, ovviamente, spiegherebbe i ringraziamenti alla collega.

