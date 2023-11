Amici 23, Holden bocciato da Luca Jurman, per l'ex prof "Ha una voce tremolante, brutta roba"

Gossip TV

Luca Jurman, ex prof della scuola di Amici di Maria De Filippi torna a colpire e questa volta dà una sonora stroncatura al cantante Holden. Ecco perché!

Non si placano le polemiche di Luca Jurman contro la scuola di Amici di Maria De Filippi: l'ex professore del talent Mediaset di Canale5 ha, infatti, dato una sonora stroncatura a uno dei cantanti più apprezzati di questa edizione: Holden.

Amici 23, Luca Jurman si scaglia contro il talent e stronca Holden!

Già qualche settimana fa, Jurman aveva lanciato i suoi strali contro Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, accusandoli di rovinare la scuola e di promuovere, invece che il taento, la mediocrità. Un'accusa pesante e non certo la prima che l'ex professore di Amici ha lanciato ai suoi ex colleghi.

Ora, però, sembra che nel suo mirino ci sia finito anche uno dei cantanti più talentuosi di Amici23: stiamo parlando di Holden. Un'affermazione assurda, se si considera che il suo singolo è diventato il brano più ascoltato su Spotify e ha settato un nuovo record, quello di essere l'inedito più ascoltato della storia del programma.

Ma, non solo: Holden si era esibito in una cover di un brano di Mango, scomparso cantautore e padre dell'ex allieva Angelina Mango, seconda classificata l'anno scorso ad Amici. In occasione di una lezione speciale, la compagna di Mango, Laura Valente si era congratulata con il cantante per la meravigliosa interpretazione del brano del suo grande amore, dicendogli che l'aveva emozionata molto.

Sembra perciò assurdo che un cantante così talentuoso venga stroncato da Jurman, eppure, l'ex coach di canto ha affermato che l'esibizione di Holden del brano Iris dei Go Go Dolls era "tremolante:

"Già sulle note medio basse è impreciso. No, ragazzi. Questo è un brano che ha fatto la storia e ha cambiato la musica degli ultimi 20 anni. La sua voce è totalmente tremolante, proprio brutta questa roba qui"

"Scopri le ultime news su Amici