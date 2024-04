Amici 23, Holden assente in casetta: cosa è successo al cantante?

Gossip TV

Mistero su Holden, il giovane e amato cantante della 23esima edizione di Amici.

Sabato 20 aprile 2024 su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata del Serale di Amici 23. Nell'attesa, Holden è finito al centro dell'attenzione mediatica. Il motivo? L'assenza dell'allievo di Rudy Zerbi dai vari daytime del talent show di Maria De Filippi che non è sfuggita ai telespettatori.

Holden assente dagli ultimi daytime di Amici 23

Mistero sull’assenza di Holden nella casetta di Amici 23. Nei daytime del talent show di Canale 5, infatti, il cantante della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi appare raramente e nelle attività degli allievi è quasi sempre assente. Un'assenza che sta facendo parecchio rumore, visto che è uno dei beniamini del pubblico in questa edizione.

Holden, che è tra i favoriti alla vittoria finale, è sempre stato presente i tutte le puntate del Serale, ma durante il daytime sembra essersi volatizzato. Cosa è successo al giovane cantante? C'è chi crede che abbia contratto il Covid, chi invece teme che il cantante abbia avuto un nuovo crollo emotivo, come già accaduto prima del Serale di Amici. Al momento, non è arrivata nessuna spiegazione da parte della produzione.

Leggi anche Aurora e Mida vicini, la reazione di Gaia ad Amici

Ricordiamo che il nuovo appuntamento con il Serale è per sabato 20 aprile 2024 in prima serata su Canale 5. I ragazzi ancora in corsa per la vittoria finale sono: Holden, Petit, Marisol, Dustin, Gaia (sostituita temporaneamente dalla latinista Aurora), Martina, Lil Jolie, Sarah, Mida e Sofia. Non mancate!

Scopri le ultime news su Amici.